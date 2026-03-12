Walter Mazzantti: "No tuve ningún peso en venir a Newell's, tenía muchas ganas"

El ex Independiente Walter Mazzantti tuvo un buen debut en Newell's, pero le quedó el sinsabor del empate ante Platense. “No pudimos sostener el resultado” dijo

“No tuve ningún peso en venir a Newell's , tenía muchas ganas, se lo dije a mi familia que me tenía que venir a Rosario directamente de Buenos Aires y me apoyaron. Estoy muy contento” expresó Walter Mazzantti, con una mezcla de satisfacción por el deber cumplido y bronca porque no se pudo cerrar su noche debut con una victoria.

La inmediatez del estreno, no le permitió casi acomodarse a su nuevo club, pero si de algo esta convencido es que de esta racha negativa rojinegra se saldrá: “Llegué hace poquito pero le digo a la gente que este equipo va a dar lo mejor, quiere salir adelante, lo note estos días que estuve entrenando, fueron pocos pero lo noté. Hay que darle para adelante y que sigan apoyando”.

Sobre su rendimiento e inclusión al plantel que dirige Frank Kudelka indicó: “Me sentí bien, a pesar que se dio todo muy rápido, no pude entrenar mucho con los chicos. Traté de entrar, dar lo mejor, poner ganas y ayudar al equipo desde mi lugar”.

“Me adapté bastante rápido, estoy contento por haber llegado, es una lástima que no se nos dio el triunfo, pero creo que vamos por buen camino y sacaremos esto adelante” agregó, siendo optimista ante la racha negativa que enfrenta la Lepra en esta Liga.

El gol anulado le hubiera hecho cerrar una noche perfecta, pero entre el VAR y Luis Lobo Medina no se lo permitieron. Para el delantero, la jugada es clara: “Siento que no es una falta cobrable, se agarran los dos, para mí no es falta, pero la decisión la toma el árbitro”.

Mazzantti: “Me siento feliz de haber llegado”

“Es un club muy lindo, el predio está muy bueno, la gente es un espectáculo y me siento feliz por haber llegado”, subrayó elogiando este nuevo desafío y sin ningún tipo de arrepentimiento sobre la decisión de salir de Independiente para desembarcar en la Lepra.

Finalmente, analizó rápidamente el trámite del empate ante Platense: “Hicimos buen partido, creo que ellos emparejaron en el segundo tiempo. El rival también juega, nos metió atrás y consiguieron el empate. Teníamos que mantener el orden, porque estábamos ganando, pero no pudimos sostener el resultado”.