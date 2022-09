Uno x uno canalla: esta vez en Central no hubo actuaciones destacadas

No hubo nadie que marcara la diferencia en el empate sin goles ante Patronato. Tanlongo fue uno de los más regulares, pero tuvo que salir. Partido discreto y sin grandes figuras.

Jorge Broun 5 : Bien parado en un remate en el primer tiempo y después casi no lo exigieron. Descolgó bien una sobre el final del partido.

Javier Báez 4,5: No cometió ningún error grave, pero le faltó algo para entregar mayores garantías. En algunos retrocesos lució desorientado.

Juan G. Rodríguez 4,5: Ganó bastante de arriba y en unas cuantas se equivocó con los pies. Hizo algunas buenas y en otras quedó a mitad de camino.

Lautaro Blanco 4,5: Estuvo atado y nunca logró soltarse. Trepó poco y sacó apenas uno o dos centros interesantes. En la marca también le faltó.

Juan Cruz Cerrudo 5: Estuvo participativo, metido siempre, pero le faltó algo de claridad del medio hacia arriba, en la zona de fuego. En algunas le pesó la inexperiencia.

Kevin Ortiz 4: Ido del partido de principio a fin. Nunca se pudo conectar, aportó poco con la pelota en los pies y tácticamente tampoco sobresalió.

Mateo Tanlongo 5: Casi siempre bien parado, como opción de salida y fue prolijo con la pelota en los pies. Sufrió un mareo y debió salir.

Ignacio Malcorra 4,5: Estuvo enredado en varias jugadas de riesgo, pero en casi todas definió mal. Jugó, intentó, pero falló en lo más importante.

Facundo Buonanotte 5: Un arranque a todas luces, pero con el correr de los minutos se desdibujó. Algunas cosas interesantes, pero no pesó demasiado.

Jhonatan Candia 4,5: Participó bastante del juego, pero no inquietó demasiado dentro del área, donde debe hacerlo. Probó un par de veces desde afuera.

Ingresaron:

Francis Mac Allister 4: Le costó el ingreso. No logró traccionar desde su posición. En varias llegó a destiempo, lo que le valió ser amonestado.

Alan Marinelli 4: Aportó poco. Entró para desnivelar con su velocidad pero nunca pudo hacerlo. Todo lo que intentó no le salió.

Franco Frías 4,5: Fue presa fácil de los centrales de Patronato, hasta que Tevez lo sacó a uno de los costados. No tuvo injerencia en los ataques canallas.

Gino Infantino 4,5: En el medio le costó bastante. Le puso voluntad y entrega, pero con la pelota en los pies no tuvo las luces encendidas.

Alejo Veliz 4: No jugó mucho y se debatió con otro lungo. Mientras estuvo en cancha, el equipo prácticamente no generó situaciones. No le quedó ninguna.

Carlos Tevez, el DT 4,5: Central arrancó con una idea clara, pero el transcurrir del partido le hizo cambiar la fisonomía. Cuando la presión no le resultó, su equipo no pudo generar con claridad. Esta vez los cambios que hizo en medio del partido no le dieron resultado.

No ingresaron: Gaspar Servio, Ismael Cortez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar, Fernando Rodríguez, Marcelo Benítez, Fabricio Oviedo.