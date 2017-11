Una historia que se repite y ya suma trece sin ganar en Superliga

"Qué querés que te diga. El viernes es una final para nosotros. Si pensamos en positivo estamos a dos partidos de lograr algo importante. El viernes tenemos una final". Otra vez las palabras de Paolo Montero tratando de ponerle algo de contexto a una situación a la que, a esta altura de la historia, no le hace falta. Porque si hay un escenario que está claro hoy en Arroyito es que el técnico uruguayo está ligado todavía al canalla porque su equipo sigue con vida en la Copa Argentina y que el choque contra Atlético Tucumán en Formosa le puede dar la alegría y el espaldarazo de alcanzar la final o bien marcarle el fin de su ciclo.

No hizo falta nuevas consultas al respecto hacia el técnico. Era exactamente lo mismo de lo que había hablado después de la dura derrota contra Banfield, en la previa de Boca (octavos de final) y del no menos importante traspié frente a Argentinos Juniors, a días de Godoy Cruz (cuartos de final). Insistir sobre el tema era echar más leña al fuego y dar vuelta sobre algo que no hace falta explicar.

Antes y después de esas palabras, Montero intentó explicar lo que fue una nueva derrota del canalla. Pero le costó. "No logro descifrar el segundo tiempo porque cuando nos convirtieron tuvimos el tiempo suficiente como para revertirlo, pero rápidamente entramos en un nerviosismo que fue perjudicial y que no se puede repetir". Y agregó: "Fue un defecto nuestro".

Tan perdido parece estar Montero que se contradijo de lo que había dicho hace unos días, cuando se lo consultó sobre si el encuentro de ayer podía transformarse en una medida importante de cara al viernes. Aquella vez respondió con un "no" contundente, advirtiendo que cada historia iba a ser "diferente". Ayer ante una pregunta similar respondió: "Creo que va a ser un planteo parecido. Con otros jugadores, pero va a ser similar, sabiendo ya a lo que juega Atlético. La única diferencia es que serán otros los futbolistas".

¿Cómo están él (Paolo) y sus jugadores? El DT responde: "Yo estoy bien, pero ahora dolido porque el soy el principal responsable. Es obvio que estoy amargado por el resultado. Mañana (hoy) ya a preparar y a revertir esta situación, sobre todo desde lo anímico, que será una prueba más que deberá dar el grupo. Si hay algo que me deja tranquilo es que el grupo siempre respondió en ese sentido".

"Tenemos un déficit muy grande en la Superliga, sobre todo cuando jugamos en casa, donde se nos hace difícil. Entramos en un nerviosismo importante, sobre todo por la exigencia de la gente que es lógico. Pero con personalidad y jerarquía tenemos que revertirla porque contamos con el material para hacerlo", argumentó el técnico canalla, quien fue muy autocrítico a la hora de señalar que "cuando nos convirtieron nos quedamos sin juego, porque lanzamos cuando teníamos la chance de salir jugando. El juego estaba por afuera y faltando mucho tiempo todavía llegábamos a la mitad de la cancha y lanzábamos. No fuimos inteligentes".

Si hoy Temperley (ante Defensa y Justicia) y Arsenal (contra Tigre) logran al menos un empate, Central quedará último en las posiciones. "No podemos escapar de la realidad. Con el plantel y la jerarquía que hay, en lo personal me da vergüenza".

Llegó a 13 partidos sin victorias

Una mancha más al tigre. Con la derrota de ayer Central extendió a 13 los partidos sin victorias (8 empates y 5 derrotas) en el torneo local, además de sumar su tercera caída consecutiva en condición de local, algo que no sucedía desde la temporada 2008/09. Y ya a esta altura es un tema para ocuparse, más allá de las enormes expectativas que existen en la Copa Argentina.

Allá lejos en el tiempo quedó la victoria por 4 a 1 sobre Racing, en el Gigante (goles de Teo Gutiérrez, Burgos, Camacho y Lovera), después de lo que había sido el triunfo en el clásico contra Newell's. Y si de números se trata, el equipo de Paolo Montero obtuvo sólo un punto en los últimos 15 en disputa: en el empate 1-1 frente a Tigre del pasado lunes.

La última vez que Central estuvo tanto tiempo sin ganar en el campeonato local fue en 2004. Desde el 10/04/2004 cuando el equipo de Miguel Russo venció en La Plata 3 a 1 a Estudiantes con goles de Javier Cámpora, Claudio González y Leonardo Talamonti (9ª fecha del Apertura 2004), hasta el 19/09/2004 cuando el elenco de Angel Tulio Zof le ganó 1 a 0 a San Lorenzo en el Gigante con gol de Emanuel Villa. En ese lapso Central estuvo 15 partidos sin triunfos, con 7 empates y 8 derrotas. En esta racha negativa tuvo 4 entrenadores distintos: Miguel Russo (7 partidos), Hugo Galloni (3), Víctor Púa (2) y Zof (3).

La última vez que el canalla no ganó en las primeras ocho fechas fue en el Clausura 2010, con Ariel Cuffaro Russo como DT, y recién ganó en la 9ª fecha cuando derrotó 1 a 0 a San Lorenzo con gol de Milton Caraglio.