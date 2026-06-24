Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen Es un hombre detenido en la cárcel de Las Flores por otra causa. La Fiscalía procurará que continúe preso. Buscan a otro partícipe y hay recompensa Por Luis Emilio Blanco 24 de junio 2026 · 09:33hs

El femicidio de Florencia Gómez ocurrió en octubre de 2020 y sigue sin resolución completa. El presunto coautor identificado permanece detenido en la cárcel de Las Flores por otra causa.

A casi seis años del femicidio de Florencia Gómez en San Jorge, la causa judicial registró en las últimas horas uno de los movimientos más relevantes desde que comenzó la investigación. El fiscal Omar De Pedro confirmó la identificación de un presunto coautor del crimen ocurrido en octubre de 2020, un dato que vuelve a poner en primer plano un caso que permanece sin resolución definitiva.

El hombre señalado se encuentra actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Las Flores, donde cumple una condena por otra causa. De acuerdo con la información judicial, esa pena tiene fecha de vencimiento en los próximos meses, por lo que la Fiscalía ya anticipó que impulsará medidas para evitar su liberación y mantenerlo detenido en el marco de este expediente.

Más de un femicida El avance, aunque significativo, no cierra el caso. Los investigadores sostienen que el crimen habría sido cometido por más de una persona y reconocen que aún resta identificar al otro posible partícipe. En ese sentido, la pesquisa sigue abierta y se mantienen las diligencias para profundizar la reconstrucción de lo ocurrido.

Florencia Gómez fue asesinada el 12 de octubre de 2020 y su cuerpo fue hallado en un descampado de San Jorge, un hecho que desde entonces generó conmoción y reclamos de justicia en la región. Con el paso del tiempo, la causa atravesó distintas instancias, aunque sin lograr hasta ahora condenas que esclarezcan por completo lo sucedido.

Pedido de colaboración y recompensa En paralelo, sigue vigente un pedido de colaboración pública para aportar datos que permitan avanzar en la identificación de todos los responsables. En ese marco, las autoridades recordaron que existe una recompensa económica para quienes brinden información útil, una herramienta que se mantiene activa ante la falta de certezas concluyentes. La identificación del sospechoso marca, para la Fiscalía, un punto de inflexión dentro de una investigación atravesada por años sin respuestas claras. Sin embargo, también confirma que el camino hacia el esclarecimiento total del femicidio aún no está cerrado y que quedan piezas centrales por reconstruir. >> Leer más: A cinco años del femicidio, San Jorge recordó a Florencia Gómez y reiteró el pedido de justicia