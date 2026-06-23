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Denuncian una golpiza de policías en barrio Banana tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Cuatro agentes federales estuvieron demorados bajo sospecha de apremios ilegales en perjuicio de un hombre que terminó con un brazo fracturado

23 de junio 2026 · 12:26hs
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Los policías fueron acusados diez días después del asesinato en barrio Banana.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Los policías fueron acusados diez días después del asesinato en barrio Banana.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este martes una grave denuncia sobre violencia institucional contra cuatro policías federales en el barrio Banana. Se trata de la misma zona de Rosario donde hace menos de dos semanas mataron a Rodolfo Manfredi, otro miembro de la fuerza que estaba patrullando ese sector.

La investigación comenzó el último lunes a la madrugada, cuando un hombre de 35 años dijo que le habían dado una golpiza en inmediaciones de Rueda y Lima. Todos los sospechosos quedaron en libertad mientras la investigación sigue su curso.

De acuerdo a los primeros reportes, el denunciante sufrió dos fracturas en el brazo izquierdo. Luego del traslado a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), los médicos decidieron operarlo como parte del tratamiento de la lesión.

Alerta sobre apremios ilegales en Villa Banana

La pesquisa comenzó cuando miembros de la Policía de Santa Fe recibieron aviso sobre la agresión a un hombre que vive en la calle y aparentemente estaba alcoholizado. En ese momento empezaron a recorrer la zona de Barrio Banana hasta que dieron con los agentes federales cerca del lugar donde se presume que ocurrió la golpiza.

En primer lugar, los sospechosos fueron interceptados a bordo de un vehículo oficial y quedaron demorados. El personal de las fuerzas provinciales los identificó después de la denuncia en el mismo barrio donde diez días atrás se produjo un tiroteo que terminó con una persona muerta y dos heridas (un civil y un cabo).

>> Leer más: Crimen del policía federal: nuevos detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del asesinato

Los fiscales federales Soledad García y Martín Gambacorta se hicieron cargo de la causa en el arranque de la semana. A partir del análisis inicial del caso, los cuatro policías fueron liberados, pero continúan a disposición de la Justicia.

En el comienzo de la investigación, las autoridades solicitaron declaraciones testimoniales para reconstruir lo que le sucedió al hombre fracturado en la zona oeste rosarina. Además se revisarán los datos del GPS del patrullero que utilizaban los agentes a la hora de la denuncia.

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