Central: la posible salida de Enzo Giménez abriría un hueco en un puesto que ya se pensaba reforzar

Antes de conocerse el interés de Querétaro, el club tenía la idea de ir en busca de un jugador en esa posición. Sí mermaría el potencial del lateral derecho

El club que posó su mirada en Enzo Giménez es Querétaro de México. Desde Central confirmaron el interés.

Enzo Giménez llegó a Central con perfil muy bajo y rápidamente se fue ganando un lugar en el equipo.

La salida de Enzo Giménez es uno de los temas en los que por estos días se está trabajando en Central , pero nada que genere un contratiempo ni mucho menos. El puesto en el que suele jugar el futbolista paraguayo es uno de los que figuraba en carpeta para ir en busca de un refuerzo.

Desde el mismo momento en que se terminó el semestre futbolístico en Central, la dirigencia puso manos a la obra en busca de caras nuevas para reforzar el plantel. Y ese puesto de volante por derecha o de extremo estaba en los planes del técnico Jorge Almirón y, por supuesto, de los responsables del fútbol en el club de Arroyito.

Siempre estuvo claro que la prioridad a la hora de los refuerzos era el puesto de centrodelantero, tras la partida de Alejo Veliz a Bahía de Brasil. Pero hay otros puestos a cubrir por pedido expreso del entrenador.

Por eso, Central está tras los pasos, entre otros, de un volante por derecha, que preferentemente pueda desempeñarse por afuera, casi como un extremo. Se recuerda que en esa posición jugó muchísimos partidos Enzo Giménez , quien llegó a Arroyito como alternativa a Emanuel Coronel en el lateral.

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El club que posó su mirada en Enzo Giménez es Querétaro de México. Desde Central confirmaron el interés. Virginia Benedetto / La Capital

Ahí, un análisis que se contrapone con lo anterior. Es que en ese puesto de lateral, el primer recambio sería el juvenil Elías Verón, quien tiene apenas un par de partidos en el primer equipo. Uno solo desde el arranque. Frente a ese panorama, quizá se sume otro puesto a reforzar.

No obstante, la posibilidad de que el paraguayo deje Arroyito no implicará un dolor de cabeza. El simple hecho de habilitar la salida da que pensar que se irá en busca de un reemplazante.

El destino sería Querétaro

La chance, que se conoció en estos últimos días, es de Querétaro de México. Desde ese país no sólo surgió la información del interés del club azteca, sino que se llegó a informar que las negociaciones están más que avanzadas y que sólo restan detalles. Sin embargo, desde Arroyito se mostraron más cautelosos.

Enzo Giménez llegó a principios de 2025 y después de su primer año a préstamo, Central adquirió parte del pase y le realizó un contrato por dos años, hasta diciembre de 2027.