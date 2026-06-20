La Capital | Ovación | Central

Central: la posible salida de Enzo Giménez abriría un hueco en un puesto que ya se pensaba reforzar

Antes de conocerse el interés de Querétaro, el club tenía la idea de ir en busca de un jugador en esa posición. Sí mermaría el potencial del lateral derecho

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

20 de junio 2026 · 18:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Enzo Giménez llegó a Central con perfil muy bajo y rápidamente se fue ganando un lugar en el equipo.

AP

Enzo Giménez llegó a Central con perfil muy bajo y rápidamente se fue ganando un lugar en el equipo.
El club que posó su mirada en Enzo Giménez es Querétaro de México. Desde Central confirmaron el interés.

Virginia Benedetto / La Capital

El club que posó su mirada en Enzo Giménez es Querétaro de México. Desde Central confirmaron el interés.

La salida de Enzo Giménez es uno de los temas en los que por estos días se está trabajando en Central, pero nada que genere un contratiempo ni mucho menos. El puesto en el que suele jugar el futbolista paraguayo es uno de los que figuraba en carpeta para ir en busca de un refuerzo.

Desde el mismo momento en que se terminó el semestre futbolístico en Central, la dirigencia puso manos a la obra en busca de caras nuevas para reforzar el plantel. Y ese puesto de volante por derecha o de extremo estaba en los planes del técnico Jorge Almirón y, por supuesto, de los responsables del fútbol en el club de Arroyito.

Siempre estuvo claro que la prioridad a la hora de los refuerzos era el puesto de centrodelantero, tras la partida de Alejo Veliz a Bahía de Brasil. Pero hay otros puestos a cubrir por pedido expreso del entrenador.

Un puesto que Central busca

Por eso, Central está tras los pasos, entre otros, de un volante por derecha, que preferentemente pueda desempeñarse por afuera, casi como un extremo. Se recuerda que en esa posición jugó muchísimos partidos Enzo Giménez, quien llegó a Arroyito como alternativa a Emanuel Coronel en el lateral.

>>Leer más: San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

El club que posó su mirada en Enzo Giménez es Querétaro de México. Desde Central confirmaron el interés.

El club que posó su mirada en Enzo Giménez es Querétaro de México. Desde Central confirmaron el interés.

Ahí, un análisis que se contrapone con lo anterior. Es que en ese puesto de lateral, el primer recambio sería el juvenil Elías Verón, quien tiene apenas un par de partidos en el primer equipo. Uno solo desde el arranque. Frente a ese panorama, quizá se sume otro puesto a reforzar.

No obstante, la posibilidad de que el paraguayo deje Arroyito no implicará un dolor de cabeza. El simple hecho de habilitar la salida da que pensar que se irá en busca de un reemplazante.

El destino sería Querétaro

La chance, que se conoció en estos últimos días, es de Querétaro de México. Desde ese país no sólo surgió la información del interés del club azteca, sino que se llegó a informar que las negociaciones están más que avanzadas y que sólo restan detalles. Sin embargo, desde Arroyito se mostraron más cautelosos.

Enzo Giménez llegó a principios de 2025 y después de su primer año a préstamo, Central adquirió parte del pase y le realizó un contrato por dos años, hasta diciembre de 2027.

Noticias relacionadas
La salida de Enzo Giménez le permitiría a Central bajar un cupo para extranjeros.

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar al fútbol de México

Festejo de los chicos de Gustavo Sandrini. Central avanzó en la Liga Federal y quiere extender su sueño de protagonismo en el básquet de la ciudad.

Liga Federal de Básquet: Central en Rosario y Temperley en Paraná

Campaz selló el triunfo en el debut de su selección.

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Faustino González fue el autor del único gol en ese partido de relevancia histórica.

Newell's: a 121 años, una placa en homenaje al triunfo en el primer clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Lo último

Central: la salida de Enzo Giménez abriría un hueco en un puesto que ya se pensaba reforzar

Central: la salida de Enzo Giménez abriría un hueco en un puesto que ya se pensaba reforzar

Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

Los clubes de la Primera C salen a jugar el domingo en la Copa Santa Fe

Los clubes de la Primera C salen a jugar el domingo en la Copa Santa Fe

Pullaro levantó la bandera del interior en el 20 de Junio: "Los santafesinos somos rebeldes"

"Vengo a hablar desde la obra y no desde la queja", dijo el gobernador de Santa Fe. Luego reclamó inversión nacional en infraestructura productiva

Pullaro levantó la bandera del interior en el 20 de Junio: Los santafesinos somos rebeldes
Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación
Política

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Javkin destacó que Rosario mira a la Argentina con la frente en alto el 20 de Junio
Política

Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto" el 20 de Junio

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer
Política

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

Por Matías Petisce
Política

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina
Política

La militancia realizó un banderazo en parque Lezama para exigir la liberación de Cristina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Ovación
Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

Los clubes de la Primera C salen a jugar el domingo en la Copa Santa Fe

Los clubes de la Primera C salen a jugar el domingo en la Copa Santa Fe

Tenis: Francisco Cerúndolo logró un triunfazo y se metió en la final de Queens

Tenis: Francisco Cerúndolo logró un triunfazo y se metió en la final de Queen's

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Ciudad
Las imágenes del festejo del Día de la Bandera en el Monumento
La Ciudad

Las imágenes del festejo del Día de la Bandera en el Monumento

El tiempo en Rosario: domingo con muchas nubes y temperaturas a la baja

El tiempo en Rosario: domingo con muchas nubes y temperaturas a la baja

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier
Política

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Política

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado
La Ciudad

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus