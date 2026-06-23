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Con cuentas bajo presión, Santa Fe mantiene el plan de inversiones

La provincia publicó el análisis de finanzas públicas hasta el mes de mayo. La caída de recursos nacionales afectó el resultado fiscal total, que cerró con déficit. Pero el gobierno apeló al ahorro y a disponibilidades acumuladas para sostener los gastos de capital por $713.204 millones

23 de junio 2026 · 21:53hs
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Santa Fe acumuló un resultado financiero negativo de $594.989 millones en los primeros cinco meses de 2026. Aunque el balance entre ingresos y gastos corrientes fue positivo, la caída de las transferencias nacionales y la menor actividad económica limitaron el alcance del ahorro para financiar las erogaciones de capital por $713.204 millones en el período. El gobierno destacó que buena parte de esas inversiones se cubrieron son disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

El Ministerio de Economía de la provincia publicó esta semana los informes de análisis de finanzas provinciales correspondientes a los meses de enero a mayo de 2026. Los resultados acumulados muestran un fuerte ritmo de ejecución de inversiones en obra pública, en un contexto en el que los recursos tributarios comienzan a sentir el peso del freno económico.

Ingresos y egresos

En términos acumulados, los ingresos corrientes a mayo totalizaron $5,52 billones y estuvieron integrados principalmente por ingresos tributarios (71,94 %) y contribuciones a la seguridad social (19,30%). Los primeros sumaron $3,97 billones. El 36,21 % fueron de origen provincial y el 63,79 % nacional.

“Durante los primeros cinco meses del año la dinámica de los recursos tributarios de origen nacional observó una variación interanual del 25,53 %, es decir 8,56 puntos por debajo de la inflación del mismo período, implicando una caída en términos reales”, señaló el informe de Economía. Y agregó: “Si tales recursos tributarios de origen nacional hubiesen tenido un comportamiento en línea con la inflación, en los primeros cinco meses del año 2026 se hubiesen recaudado unos $151.222,44 millones más de los efectivamente percibidos”.

Por su parte, el gasto corriente acumuló $5,44 billones y estuvo constituido principalmente por remuneraciones (44,07 %), prestaciones de seguridad social (19,33 %) y transferencias corrientes (18,42 %). El informe subrayó que durante los primeros cinco meses del año las remuneraciones registraron “un incremento interanual del 47,98 %, es decir 13,90 puntos por encima de la inflación en el mismo período”. Es el impacto, subrayó, de “las políticas salariales implementadas desde el comienzo de 2026”.

Ahorro económico

En este marco, el resultado operativo mostró un ahorro económico de $81.490 millones, que sería de $232.712,61 millones si no se hubiera producido la caída de transferencias nacionales.

El gasto de capital acumulado ascendió a $713.304,71 millones, exhibiendo una variación nominal de 71,88 %. “Es un claro indicador de la prioridad que constituye la ejecución de obra pública para este Poder Ejecutivo”, indicó Economía. Se financió con ese ahorro económico (11,42 %) y con recursos de capital (5,16 %). El monto restante se financió “con el uso de disponibilidades de ejercicios anteriores, derivada de los superávits de los ejercicios 2024 y 2025, o saldos no invertidos (72,35 %), con el recupero de anticipos otorgados (5,62 %) y con la obtención de préstamos con destino a la obra pública (5,44 %)”.

De esta forma, los ingresos totales de los primeros cinco meses ascendieron a $5.56 billones, y el gasto total de $6,15 billones. El resultado parcial acumulado del ejercicio fue negativo en $594.989,85 millones. Sin embargo, “se equilibra (debajo de la línea) a partir del uso de fuentes financieras antes señalado”, apuntó el gobierno.

Política anticíclica

Economía explicó este movimiento como parte de “una política anticíclica que logró como resultado sostener el nivel de actividad provincial por encima de la media nacional, haciendo uso de fuentes genuinas de financiamiento que hacen que a mayo no se perciba deuda flotante o atrasos vinculados al gasto de capital”.

El informe también destacó que si la administración provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 130,80 % mayor, implicando un resultado financiero acumulado del ejercicio (arriba de la línea) deficitario en $488.400 millones.

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