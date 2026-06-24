La Bolsa de Comercio recibe al titular de la IGJ para dar con las claves del Derecho Societario

Con Alejandro Ramírez entre los oradores, la actividad busca analizar el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

El Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un conversatorio sobre Derecho Societario

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del conversatorio “Futuro del Derecho Societario” , un encuentro que contará con la presencia de Alejandro Ramírez, a cargo de la Inspección General de Justicia de la Nación, y Lisandro Hadad , presidente del Instituto de Derecho Societario del Colegio de Abogados de Rosario y asesor de la Inspección General de Justicia.

La actividad se realizará este jueves 25 de junio, a las 11, en el Recinto de Operaciones , ubicado en Paraguay 755. El encuentro será moderado por Oscar Freddi , gerente de Legales de la institución.

El eje central del conversatorio será el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 , una norma sancionada en la década del 70’ que ahora plantea modificaciones sobre el alcance de los cambios propuestos para el régimen societario argentino.

La iniciativa establece una actualización orientada a modernizar herramientas, procesos y mecanismos vinculados al funcionamiento de las sociedades. Entre otros puntos, contempla la incorporación de soluciones asociadas a la firma digital y electrónica, la simplificación de presentaciones ante organismos de control, el uso de nuevas tecnologías, la admisión de figuras societarias como las SAS y las DAO, y la posibilidad de avanzar en pactos de accionistas.

Uno de los aspectos de mayor interés para la Bolsa y su Tribunal de Arbitraje General será el impacto de la reforma en materia de arbitraje. En ese sentido, Freddi destacó que la inclusión del arbitraje como mecanismo para resolver conflictos societarios representa un avance significativo para el sistema jurídico y para el ámbito empresario.

“Nos parece muy importante que la propia Ley de Sociedades incorpore al arbitraje como método de resolución de conflictos entre socios. La ley anterior no lo prohibía, pero tampoco lo promovía. Que ahora se lo contemple expresamente es una señal muy positiva”, señaló Freddi.

El conversatorio apunta a generar un espacio de análisis e intercambio sobre los principales alcances de la reforma y sus posibles impactos para empresas, profesionales, instituciones y actores vinculados al derecho societario, el mercado de capitales y la resolución de conflictos.

La actividad es organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario, junto a A3 Mercados, el Mercado Argentino de Valores, Rosfid, el Colegio de Abogados de Rosario, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara II y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario. Inscripciones acá.