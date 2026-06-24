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Mundial 2026: un rumano será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

El referí europeo viene de dirigir el partido número mil en la historia del certamen e impartirá justicia en el cierre del grupo J

24 de junio 2026 · 10:07hs
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Istvan Kovacs dirigirá el tercer cotejo de Argentina en el Mundial 2026.

Foto: Instagram/@refconnect.

Istvan Kovacs dirigirá el tercer cotejo de Argentina en el Mundial 2026.

La Fifa confirmó este miércoles al árbitro que impartirá justicia en el partido de Argentina y Jordania para el próximo sábado a las 23 en el cierre del grupo J del Mundial 2026. El rumano Istvan Kovacs tendrá su segunda aparición en el torneo.

El referí de 41 años dirigió hace unos días el partido número mil en la historia del certamen. El duelo del último domingo concluyó con una victoria de Japón por 4 a 0 ante Túnez en Monterrey, México.

En tanto, el juez estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencez Tunyogi como asistentes, mientras que el mauritano Dahane Beida oficiará de cuarto árbitro y el angoleño Jerson Santos será el quinto referí de reserva.

El árbitro de Argentina vs. Jordania en este Mundial

Kovacs pasó a la historia de la Copa del Mundo en esta edición, cuando en la madrugada del pasado domingo dirigió el partido milenario de los mundiales, nada más ni nada menos que en su debut absoluto en un Mundial.

>> Leer más: Mundial 2026: cuáles son las selecciones clasificadas y eliminadas hasta el momento

El rumano portó un parche especial en su camiseta y estuvo a cargo de la goleada de Japón sobre Túnez, en la que mostró solvencia en una jugada polémica en la que intervinió el VAR. Ante un remate del conjunto nipón que contuvo el arquero Aymen Dahmen, la tecnología confirmó que la pelota no ingresó completa por apenas unos milímetros.

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Istvan Kovacs portó un parche especial en el partido número mil de los mundiales.

Cabe destacar que este juez es árbitro internacional desde 2010 y, a lo largo de su carrera, sumó importantes experiencias en Europa, con partidos de las eliminatorias europeas, Liga de las Naciones de la Uefa y la Eurocopa 2024. Además, estuvo a cargo de la final de la Champions League 2024/25, en la que PSG goleó 5-0 a Inter de Milán en Múnich, Alemania.

Dónde ver Argentina vs. Jordania

La transmisión del encuentro entre Argentina y Jordania será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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