Liga Federal de Básquet: muy buenas victorias de Central y Temperley en el arranque de los cuartos

Los canallas y el Negro vencieron a los equipos de Paraná en el inicio de los interzonales y ahora buscarán definirlo en el segundo chico

Matías Nicolás Martínez fue el máximo anotador de Central en el Cruce Alberdi, por la ida de los cuartos de final interzonales de la Liga Federal.

Temperley y Central iniciaron con todo los cuartos de final interzonales de la Liga Federal de Básquet, con sendas victorias que lo posicionan muy bien para las revanchas. Sobre todo el equipo de calle Ayacucho, ya que definirá ahora la serie de local, mientras que los canallas deben vencer en Paraná.

Ambos rosarinos derrotaron a representantes de la capital entrerriana. En tanto, Gimnasia disputaba el primer chico ante Urquiza de Santa Elena este viernes por la noche.

El triunfo de los auriazules de Gustavo Sandrini fue por 68 a 60 (21-13, 35-39 y 49-43) ante el duro Sionista de Paraná, en la noche del jueves en el Cruce Alberdi. Mientras que la victoria del conjunto de Mariano Junco fue mucho más exigua: derrotó en Entre Ríos a Quique por 62 a 60 (11-21, 26-37 y 47-50).

Matías Martínez fue de nuevo el jugador más desequilibrante bajo el aro para Central, convirtiendo 17 tantos. Además, fue el goleador del partido. Lo siguió muy cerca Franco Fernández con 13 y Santiago García Facal con 10.

Central sacó ventaja de entrada y casi nunca le permitió a Sionista acercarse, que solamente dos veces quedó a un punto pero nunca aprovechó la chance y ahora deberá resolver las cosas de local.

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Temperley debió pelearla hasta el final

Mientras que en Temperley, el gran anotador del partido fue Nicolás Boixader con 19 puntos, seguido por Augusto Capra con 11 y Gregorio Traglia con 10.

El Negro llevó cómodo el partido hasta la mitad del tercer cuarto, cuando Quique empezó a encestar seguido y le peleó a palmo la victoria hasta la chicharra final.

El que deberá remarla en la revancha será Olimpia de Venado Tuerto, que integró la misma zona que los rosarinos en la Conferencia Litoral. Como terminó segundo empezó la serie de visitante en Santa Fe y cayó con Gimnasia 85 a 74.

Tiempo de revanchas para los rosarinos

Ahora el lunes a las 21, serán las revanchas, tanto para Central como para Temperley. Los canallas definirán en Paraná y el Negro en su gimnasio, con la enorme ventaja de la localía. En caso de haber tercer partido, será al día siguiente en el mismo estadio, ya que el sistema es de 1-2.

Mientras que después del encuentro que jugaban anoche Gimnasia en el gimnasio de calle Laprida, visitará el martes, a las 21.30, la cancha de Urquiza de Santa Elena. Mismo día, pero a las 21, para la revancha en Venado Tuerto de Olimpia.