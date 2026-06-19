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Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Jorge Broun no seguirá en Arroyito, tras la determinación que tomó la dirigencia de Central de discontinuar el vínculo. No gustaron declaraciones de su entorno

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

19 de junio 2026 · 20:19hs
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Fatura Broun volvió en 2021 y cosechó dos títulos en Central como arquero titular. Ahora se va a Gimnasia.

Héctor Río

Fatura Broun volvió en 2021 y cosechó dos títulos en Central como arquero titular. Ahora se va a Gimnasia.

El mundo auriazul se sacudió en las últimas horas con una noticia que no sorprende tanto de todas formas. Fatura Broun no continuará en Central, en una decisión que tomó la dirigencia, sobre todo luego de escuchar algunos argumentos de su entorno. Fatu cerrará así su última etapa en el Canalla y su futuro estaría ligado a Gimnasia, que lo quiere y de donde llegó la última vez a Arroyito.

El arquero que en mayo cumplió 40 años fue relegado desde la llegada de Jorge Almirón, que prefirió la opción de Jeremías Ledesma, que precisamente reforzó el plantel esta temporada.

Se sabía desde que Central fue a buscar a Ledesma que no vendría para ser suplente, luego de cumplir esa función en River, y obviamente relegó a Broun al banco, algo que fue aceptado por el arquero. Igual, Fatu fue titular en 5 de los 27 encuentros disputados en el semestre.

>>Leer más: Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Declaraciones que no cayeron bien en Central

Sin embargo, en los últimos días una declaración de su representante no cayó nada bien en la dirigencia. En efecto, Roberto San Juan había dicho tras la eliminación a manos de Estudiantes en la Copa Argentina, que el DT Jorge Almirón (que ayer cumplió años) no le había dado las suficientes oportunidades.

Fatu necesita jugar, está en su mejor momento deportivo, físico y mental, pero necesita competir. Él considera que tiene que jugar y yo pienso que no se le respetó la trayectoria, que era capitán y referente”, había dicho San Juan a Radio Provincia de La Plata.

Ya había pasado con Carlos Quintana, que se había quejado públicamente Almirón cuando ya se había acordado la salida y se repetía en cierta forma con Broun, aunque en este caso de parte de su entorno cuando Fatu estaba de vacaciones. Y en ambos casos a la dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso y Carolina Cristianziano no le cayó nada bien.

Por eso fue la misma dirigencia que le comunicó a Broun que rescindían el contrato que estaba firmado hasta fin de año.

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