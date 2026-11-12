Una dato de cuidado para Newell's: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Gimnasia y Esgrima La Plata ya tiene pasaje a la Copa Sudamericana, pero aún sueña con entrar en el máximo torneo continental

Gimnasia, el rival de Newell's en los octavos de final del Clausura, es uno de los equipos más goleadores del año.

Newell's disfruta estos días de una situación inédita: por primera vez desde que los torneos se juegan con formato de playoff, pasó la fase de grupos y entró en los octavos de final. Ahora enfrentará a Gimnasia en La Plata, buscando los cuartos.

El partido ante el Lobo se jugará el lunes 23, a las 17, en el bosque platense.

Gimnasia es una de las revelaciones del torneo Clausura. Apenas una temporada después de salvarse del descenso, terminó quinto en la tabla anual, detrás de Boca, Central, Argentinos e Independiente Rivadavia. En esa clasificación, cosechó apenas seis puntos menos que el campeón, Boca.

El sueño de Gimnasia es la Copa Libertadores

Su excelente campaña metió al Lobo entre los equipos clasificados a la Copa Sudamericana. Pero además podría conseguir un boleto a la Copa Libertadores, si sale campeón del Clausura o si se libera algún cupo. En este último caso, su posición en la tabla anual le otorga buenas chances.

El equipo de Ariel "Pata" Castro tiene argumentos para aspirar a pelear por el título. Y uno de los principales es que es uno de los más goleadores del año. En ese rubo, sólo fue superado por Independiente Rivadavia, Unión, Boca y Central, y superó a Vélez, River e Instituto.