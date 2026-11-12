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El ex-Newell's y técnico de la selección de Estados Unidos, a un paso de dirigir al Manchester United

Mauricio Pochettino tiene un principio de acuerdo para volver a dirigir en la Premier League después de dos años y todo indicaría que tomaría el mando del conjunto inglés

12 de noviembre 2026 · 08:56hs
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Mauricio Pochettino tiene un principio de acuerdo para volver a dirigir en la Premier League después de dos años.

Mauricio Pochettino tiene un principio de acuerdo para volver a dirigir en la Premier League después de dos años.

El entrenador argentino que se desempeña en la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, llegó a un principio de acuerdo para ser el nuevo entrenador de Manchester United. El técnico y exjugador de Newell's aún no abandonó el puesto en el elenco estadounidense y dirigió el entrenamiento de este miércoles, por lo que se espera que llegue a Inglaterra tras la actual fecha Fifa. Además, se espera que este jueves se selle la salida de Michael Carrick, a quien aún no le confirmaron que dejará de entrenar al club.

Pochettino tiene todo acordado para volver a la Premier League tras dos años, con una propuesta para ser el nuevo entrenador del Manchester United.

El club inglés está atravesando una crisis en el fútbol local, en el que solo ganó uno de los 10 partidos disputados y se encuentra en el decimoctavo lugar de la tabla, dentro de la zona de descenso.

A pesar de mantenerse con vida en la Uefa Champions League, con seis puntos en cuatro fechas y dentro de la zona de clasificación a los playoffs del certamen europeo, las horas de Carrick en el club parecen estar contadas tras una serie de reuniones internas que determinaron que no debe seguir al mando del club.

>>Leer más: Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Principio de acuerdo con Manchester

Así, desde la dirigencia de los Red Devils consideran a Pochettino como el candidato principal a quedarse con el puesto, con quien ya llegaron a un acuerdo verbal y deberán desembolsar una suma importante de dinero: el DT tiene una cláusula de salida de alrededor de 12 millones en su contrato con la federación estadounidense.

Con un principio de acuerdo en el equipo de Manchester, el entrenador santafesino le pondrá fin a su primera etapa como técnico de selecciones, tras 35 partidos en la selección estadounidense y alcanzar los octavos de final en el último Mundial.

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En caso de confirmarse su regreso a la Premier League, Pochettino disputará su décima temporada en la máxima categoría del fútbol inglés: dos en el Southampton, seis en el Tottenham y una en el Chelsea.

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