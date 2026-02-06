Un tenista rosarino que en 2025 se desmoronó en el ranking por problemas físicos jugará el Argentina Open

El año pasado casi no compitió. En agosto se operó el codo y ahora recibió una wild card para jugar en Buenos Aires.

El tenista Federico Coria recibió una wild card para jugar en el cuadro principal del Argentina Open. En 2024, probablemente el mejor año de su carrera, el rosarino alcanzó las semifinales en este torneo, pero el año pasado se desmoronó en el ranking por problemas físicos.

“La Mojarra al main draw. Federico Coria dice presente en el cuadro principal del torneo mediante invitación. ¡A disfrutarlo Mojarrismo!", publicó la organización del torneo para hacer oficial la invitación.

Coria, de 33 años, ocupa el puesto número 312 del ranking ATP debido a que en 2025 casi no jugó por problemas físicos. En agosto se operó del codo y ahora está intentando volver a competir en los torneos de primer nivel.

El rosarino jugó su último partido oficial a principios de agosto, cuando cayó en los octavos de final del Challenger de Bonn (Alemania) frente al austríaco Joel Schwärzler.

Federico Coria en el Argentina Open

La mejor actuación de Coria en el Argentina Open fue en 2024, cuando alcanzó las semifinales luego de sus triunfos ante el austríaco Sebastian Ofner, el británico Cameron Norrie y su compatriota Sebastián Báez.

Ese año, el argentino Facundo Díaz Acosta le ganó con comodidad y frenó su ilusión. Luego terminaría alzándose con el torneo.

Con la participación de Coria, habrá al menos diez tenistas nacionales en el Argentina Open. Los otros serán los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Román Andrés Burruchaga y Díaz Acosta, quien también recibió una wild card.

A ellos podrían sumarse otros tres representantes del país, ya que Alex Barrena, Lautaro Midón y Bautista Torres disputarán la qualy.

La actividad en el Argentina Open comenzará este sábado con los partidos correspondientes a la primera ronda de la clasificación, mientras que los encuentros del cuadro principal se pondrá en marcha el lunes.