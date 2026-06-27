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Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Los africanos jamás habían superado la primera ronda y este viernes empataron con Irán. Bélgica goleó a Nueva Zelanda y lideró el grupo G

27 de junio 2026 · 08:52hs
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Egipto celebró la anulación de un gol rival en el final del partido.

Foto: AP Photo/Lindsey Wasson.

Egipto celebró la anulación de un gol rival en el final del partido.

La última fecha del grupo G concluyó con un hito en el Mundial 2026, ya que Egipto consiguió este viernes la primera clasificación de su historia en esta instancia. El resultado no es indiferente a nivel local, ya que es uno de los posibles rivales de Argentina en la próxima fase de eliminación directa.

Los africanos empataron 1 a 1 con Irán en Seattle y obtuvieron el segundo puesto para avanzar a 16avos de final. A la misma hora, Bélgica goleó a Nueva Zelanda por 5 a 1 en Vancouver y obtuvo el primer lugar para avanzar a la etapa siguiente del certamen.

La selección dirigida por Hossam Hassam enfrentará a Australia este viernes para tratar de acercarse a la pelea por el máximo título de fútbol. Ese mismo día, Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami. Los ganadores de ambos partidos se medirán el martes 7 de julio en Atlanta por un lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

Egipto sufrió en el final y tuvo un festejo histórico

Egipto arrancó el partido en ventaja gracias a un gol de Mahmoud Saber en el quinto minuto de juego. Sin embargo, Ramin Rezaeian igualó el marcador antes del primer cuarto de hora.

A Irán sólo le servía el triunfo para salir del tercer puesto del grupo G y estuvo muy cerca de conseguirlo en el minuto 93, cuando Shoja Khalilzadeh convirtió en el arco rival. Después del festejo se abrió una larga pausa para analizar la jugada y el VAR la anuló por una posición adelantada ínfima, de modo que el festejo fue en vano.

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Con este resultado, Egipto terminó invicto la primera fase del torneo. En su debut había igualado 1 a 1 con Bélgica y luego venció a Nueva Zelanda por 3 a 1.

A partir del segundo empate, el equipo de Mohamed Salah hizo historia y consiguió un lugar en los 16avos de final del Mundial. Mientras tanto, Irán se mantiene entre los ocho mejores terceros, pero este sábado corría riesgo de quedarse afuera por eventuales triunfoes de Croacia, República Democrática del Congo y Argelia.

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