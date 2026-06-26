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Franco Colapinto y un top ten alentador en la primera sesión de ensayos libres de Austria

El argentino finalizó octavo en la FP1 de Austria, bastante por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. A las 12, la segunda sesión.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

26 de junio 2026 · 09:28hs
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Franco Colapinto y el Alpine

Franco Colapinto y el Alpine, en el primer ensayo en el Red Bull Racing para el GP de Austria, la nueva cita de la Fórmula 1.

Franco Colapinto hizo una positiva primera sesión de entrenamientos en Austria, con un Alpine con mejoras en el ala delantera que lo dejó en el top ten, claro que en una sesión con muchos rookies. Lo importante es que finalizó casi 6 décimas delante que su compañero Pierre Gasly, para quedar 8º.

Alpine trajo un alerón delantero nuevo al Red Bull Racing, con el objetivo en mejorar el subviraje mostrado en las curvas rápidas, que no son muchas en este circuito. A las 12 será la segunda sesión, el sábado a las 7.30 la tercera y a las 11 la clasificación.

Colapinto terminó 8º, a 1,166s de Kimi Antonelli, mientras que Gasly fue 14º, a 1,750s del Mercedes. Lo llamativo fue que Cadillac, con Valtteri Bottas, quedó adelante del francés, mientras que la sesiòn fue interrumpida con bandera roja por el compañero, Sergio Pérez, quedó con el auto mudo en medio de la pista.

La sesión tuvo a muchos rookies en pista. Luke Browning por Carlos Sainz en Williams, Ayumu Iwasa en Racing Bulls por Liam Lawson, Ryo Hirakawa por Esteban Ocon en Haas, el prestado por Alpine Paul Aron por Gabriel Bortoleto en Audi (lejano 17º puesto), Dino Beganovich por Charles Leclerc en Ferrari y Jack Crawford por Lance Stroll en Aston Martin.

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Qué pasó en la FP1 de Austria

Colapinto salió a marcar territorio de entrada en referencia a su compañero de equipo, Pierre Gasly. en la primera referencia de ambos, fueron unas 3 dècimas por delante con gomas medias, aunque el francés calzó gomas duras en una plan distinto.

Así, al mismo tiempo el argentino en el segundo intento real le había sacado 416 milésimas, para ubicarse a 1,552s de la cima que era de George Russell, seguido de Kimi Antonelli, Arvid Lindblad, Nico Hulkenberg y el propio argentino.

>>Leer más: Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Recién en el segundo intento de Gasly fue más rápido que Colapinto, por 107 milésimas. Y quedando tercero, pero a 1,885s de Antonelli que se quedaba con lo mejor. Mientras, el argentino fue guardado en boxes.

Mientras que Max Verstappen fue el primero en poner gomas blandas antes de la media hora y luego de dos intentos frustrados de salir a pista, aparentemente por problemas de embrague, quedando a medio segundo de los Mercedes, que hicieron sus registros con medias.

A su compañero Isack Hadjar le fue peor porque no salió a pista en más de media hora de ensayo, lo mismo que Lando Norris con el McLaren. El francés lo hizo a falta de 25 minutos y el campeón a falta de 15'.

En otro mundo, los Mercedes con gomas blandas le sacaban un segundo a Verstappen, aunque al final las distancias se achicarían. Y a 27 minutos del final fue Colapinto el que puso las de clasificación.

Y marcó un gran tiempo, de 1m 08,962s, que lo dejaba a 1,166s de Antonelli, marcando inclusive un mejor minisector y a 0.072 de Verstappen.

En el primer intento con gomas blandas, Gasly hizo un mejor primer sector por solo 28 milèsimas, pero luego se excedió en el segundo y pisó el césped, perdiendo todo.

En el segundo intento Gasly mejoró pero no mucho, quedando a 1,750s de la punta y a 0,584s del argentino. Que en definitiva serían los tiempos finales, ya que pese a una pasada más de ambos fue imposible superarse.

De hecho, el final de la tanda fue con las gomas medias usadas al principio.

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