Un jugador chileno criticó el Balón de Oro entregado a Messi y Paredes le salió al cruce

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdataref_ar%2Fstatus%2F1719472600395448563&partner=&hide_thread=false Mauricio Pinilla en @ESPNFutbolChile:



“Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos. Es eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo.



Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el… pic.twitter.com/aAuVCtNFxC — dataref (@dataref_ar) October 31, 2023

Mauricio Pinilla, ex jugador de la selección de Chile, habló para el canal de ESPN de dicho país, y criticó fuertemente a Lionel Messi y el hecho de las elecciones en el Balón de Oro para elegir al mejor jugador del año. "Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya Messi sido el mejor".