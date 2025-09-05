La Capital | Ovación | Giovanni Cantizano

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

El juvenil enganchó ante un rival, se acomodó y puso la pelota en un ángulo desde afuera del área. Hace tres años, otro gol suyo fue viral

5 de septiembre 2025 · 16:42hs
Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newells que rápidamente se hizo viral en las redes.

Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newell's que rápidamente se hizo viral en las redes.

El nombre de Giovanni Cantizano se está haciendo viral este viernes en las redes sociales. Es que el juvenil jugador de Central marcó un verdadero golazo en el clásido de reserva ante Newell's. Ya había pasado lo mismo en 2022, cuando le marcó un gran gol a Racing.

Cantizano recibió una pelota en la mitad de la cancha. Como no tenía marca, avanzó varios metros con la pelota dominada. Cuando se aproximaba al área, enganchó ante un rival, levantó la cabeza y miró el arco de Newell's.

Instantes después, sacó un hermoso remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo del arquerito de Newell's y se convirtió en el 2 a 0 parcial para Central.

Otro gran gol de Giovanni Cantizano

Hace poco más de tres años, cuando tenía 15 y en un partido contra Racing, Cantizano tomó la pelota en su campo, eludió a varios jugadores rivales y definió a lo Diego Maradona. Aquel gol también se hizo viral, por la jugada extraordinaria del chico de Central.

