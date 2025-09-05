Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes El juvenil enganchó ante un rival, se acomodó y puso la pelota en un ángulo desde afuera del área. Hace tres años, otro gol suyo fue viral 5 de septiembre 2025 · 16:42hs

Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newell's que rápidamente se hizo viral en las redes.

El nombre de Giovanni Cantizano se está haciendo viral este viernes en las redes sociales. Es que el juvenil jugador de Central marcó un verdadero golazo en el clásido de reserva ante Newell's. Ya había pasado lo mismo en 2022, cuando le marcó un gran gol a Racing.

Cantizano recibió una pelota en la mitad de la cancha. Como no tenía marca, avanzó varios metros con la pelota dominada. Cuando se aproximaba al área, enganchó ante un rival, levantó la cabeza y miró el arco de Newell's.

Instantes después, sacó un hermoso remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo del arquerito de Newell's y se convirtió en el 2 a 0 parcial para Central.

"Cantizano":

Por el gol de Rosario Central a Newell's en el #TorneoProyeccion — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025 Otro gran gol de Giovanni Cantizano Hace poco más de tres años, cuando tenía 15 y en un partido contra Racing, Cantizano tomó la pelota en su campo, eludió a varios jugadores rivales y definió a lo Diego Maradona. Aquel gol también se hizo viral, por la jugada extraordinaria del chico de Central.



@RosarioCentral pic.twitter.com/6o4x5b1rzu — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2022