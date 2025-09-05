La Capital | Política | La Libertad Avanza

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

La Cámara de Apelaciones de Rosario desestimó el planteo y avaló el fallo de primera instancia. Los libertarios irán a la Corte Suprema

5 de septiembre 2025 · 18:40hs
La Libertad Avanza sufrió otro revés en la Justicia: la Cámara de Apelaciones falló que el proceso de reforma de la Carta Magna es constitucional. 

Foto: Archivo / La Capital.

La Libertad Avanza sufrió otro revés en la Justicia: la Cámara de Apelaciones falló que el proceso de reforma de la Carta Magna es constitucional. 

En una decisión judicial que llega en el tramo final de la Convención Constituyente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario resolvió este viernes rechazar el recurso de amparo presentado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA).

De esta manera, los magistrados ratificaron la constitucionalidad de la ley de necesidad de la reforma, sancionada en diciembre de 2024.

El fallo, firmado por los jueces Ariel Ariza, Iván Kvasina, Juan Pablo Cifré, Juan José Bentolila y Jéssica Cinalli, avala lo dispuesto en primera instancia. Allí se rechazaron los recursos de nulidad y apelación que buscaban suspender el proceso constituyente.

El rechazo judicial se fundamenta en que el amparo carecía de “arbitrariedad manifiesta” o “ilegalidad ostensible”, requisitos esenciales para habilitar esa vía judicial.

Los argumentos de La Libertad Avanza

El planteo del LLA —impulsado por el diputado nacional y constituyente Nicolás Mayoraz junto a representantes del Partido Vida y Familia— apuntaba a declarar inconstitucionales, total o parcialmente, varios artículos de la ley 14.384.

La fuerza liderada a nacional por Javier y Karina Milei cuestionó tres aspectos de la norma sancionada con más de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras de la Legislatura.

image
Nicol&aacute;s Mayoraz, convencional de LLA.

Nicolás Mayoraz, convencional de LLA.

En primer lugar, el sistema de elección de convencionales, que incluía 50 por distrito general y 19 por departamento. Según LLA, favorecía al oficialismo.

En segundo lugar, las limitaciones temáticas impuestas a la Convención que, a su entender, restringirían su capacidad de debate.

Finalmente, criticaban la prohibición a funcionarios y magistrados judiciales de postularse como convencionales.

Los argumentos de la Justicia

Pese a las objeciones de los libertarios, los camaristas argumentaron que no existía constancia de arbitrariedad o ilegalidad evidente que justificara frenar el proceso.

Además, resaltaron que el control judicial de las reformas constitucionales debe ejercerse con prudencia. Sobre todo, cuando la Convención aún en desarrollo. Ese ámbito, señalaron, debe definir el alcance y fondo de los debates.

El tribunal también recordó antecedentes históricos como la reforma constitucional nacional de 1994, donde se utilizaron cláusulas similares a las cuestionadas (el llamado "núcleo de coincidencias básicas"), y concluyó que eso no basta para invalidar el proceso actual

Asimismo, sobre el sistema electoral de convencionales, el fallo sostuvo que la Constitución provincial no prescribe un único método y otorga espacio a la Legislatura para definir los procedimientos pertinentes.

Los libertarios van a la Corte

Con el fallo de la Cámara de Apelaciones, se cierra un capítulo clave en la disputa política por la reforma.

De todos modos, el rechazo del amparo no impide que La Libertad Avanza recurra a la Corte Suprema de Justicia.

"El fallo no está firme. Vamos a ir a la Corte Suprema. Esto recién empieza", dijeron a La Capital en el partido violeta.

Sin embargo, la decisión judicial marca un gesto de respaldo a la Convención Constituyente, que terminará su tarea la semana próxima con la jura de la nueva Carta Magna provincial.

>>> Leer más: Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

El tribunal determinó que las costas del proceso judicial correrán por cuenta de los actores del amparo, es decir, LLA y el Partido Vida y Familia, como ya había establecido el fallo de primera instancia.

El diputado José Luis Espert escapa en moto tras los incidentes en la caravana proselitista de Milei en Lomas de Zamora. 

El motoquero que "rescató" a Espert es un barrabrava con una causa por intento de homicidio

El diputado José Luis Espert escapa en moto tras los incidentes en la caravana proselitista de Milei en Lomas de Zamora. 

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

El candidato a diputado nacional por LLA Agustín Pellegrini.

Pellegrini: "Podemos darle al presidente las herramientas para avanzar con las reformas que Argentina necesita"

Corrientes renovará gobernador, vice, parte de la Legislatura y más de 70 intendencias, con un padrón de 950 mil votantes habilitados.

Corrientes va a las urnas: examen para La Libertad Avanza tras los audios

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Miguel Russo recibió el alta médica y ya está en su casa: ¿dirigirá a Boca en el choque ante Central?

Miguel Russo recibió el alta médica y ya está en su casa: ¿dirigirá a Boca en el choque ante Central?

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

La Cámara de Apelaciones de Rosario desestimó el planteo y avaló el fallo de primera instancia. Los libertarios irán a la Corte Suprema

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Como será el fin de semana sin fútbol para el Newells de Cristian Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newell's de Cristian Fabbiani

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newells de Cristian Fabbiani

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newell's de Cristian Fabbiani

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newells arrasa en las redes

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

