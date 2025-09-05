Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

El intendente y Luisina Fruci dieron el "sí" en el pasaje Luetich este viernes. La Capital dio el presente y registró todos los detalles de una boda inédita

"Luli dijo que nunca se iba a casar" , le confió a La Capital María Esther, la abuela de la novia, a poco de empezar la ceremonia. Y agregó: "Estoy más sorprendida porque se esté casando que porque se case con el intendente". Luli es Luisina Fruci , una médica oncóloga de 35 años que este viernes al mediodía, contra todos los pronósticos de amigos y familia, le dijo “sí, acepto” a Pablo Javkin , abogado de 53 años que se encuentra al frente del Palacio de los Leones desde el año 2019.

Además de la aversión de la ahora esposa de Javkin a la institución del matrimonio , hubo un comentario que se repetía entre los seres queridos de ambos: “Pablo y Luli son las dos personas más intensas del mundo”. Así lo confirmó la novia en las palabras que le dedicó a su flamante marido. “Somos dos personas muy intensas. Si peleamos podemos revolear de todo. Así que, que la gente se corra” , expresó Fruci, entre risas y ante la jueza de paz, sus seres queridos y el gran número de periodistas que trataba de captar cada momento de la ceremonia. “Lo que más admiro de Pablo es su resiliencia” , continuó la oncóloga. Por su parte, el intendente le dedicó un poema y un tango a su nueva esposa: “El amor es lo único que no se puede quitar ”.

La pareja celebró la unión legal este viernes al mediodía en el pasaje Luetich , uno de los espacios más “parisinos” de Rosario , en el marco del programa "Casate con tu ciudad como testigo", que permite a las parejas santafesinas celebrar sus casamientos en espacios públicos emblemáticos de la provincia. El hecho es inédito: es la primera vez que un funcionario de alto nivel contrae matrimonio en un espacio público de la ciudad.

Además de ser un hecho inédito, fue un casamiento atípico: Javkin y Fruci no tendrán luna de miel, ni fiesta, ni vals . El festejo post civil fue un almuerzo íntimo organizado por el círculo más cercano de ambos. En esa línea, los recién casados se tomarán sólo un día de descanso: este viernes pasarán la noche en un hotel, pero mañana para las dos de la tarde el intendente ya planea volver a trabajar , según afirmó en diálogo con este diario. Por otro lado, la novia le pidió a los invitados que no cumplan con la tradición de arrojarle arroz a la pareja, ya que no quería ensuciarse y tampoco quería que se desperdicie comida. En cambio, les tiraron pétalos de rosas blancas.

¿Luna de miel? No hay tiempo para el descanso en el nuevo matrimonio. “Es difícil, ella viaja mucho por trabajo y yo estoy muy limitado, no hay licencia por matrimonio para mí”, le dijo Javkin a La Capital. El intendente está acostumbrado a no parar: hace tres años, cuando su equipo médico le detectó un tumor en la próstata, tampoco tomó licencia médica.

vecinos curiosos Vecinos que se acercaron al pasaje para ver el casamiento del intedente

A pesar del día frío, las escalinatas más europeas de la ciudad estaban explotadas, entre los seres queridos de Javkin y Fruci y la gran cantidad de prensa local que dio el presente se llenó el lugar. No faltaron los vecinos curiosos: algunos se asomaron a los balcones y otros se acercaron al comienzo del icónico pasaje. La ceremonia transcurrió sin inconvenientes y sólo se oyeron algunos bocinazos por avenida Belgrano.

vecinos No faltaron los vecinos curiosos

Los detalles de color de una boda inédita

La ceremonia estaba programada para las 12.30. Antes de Javkin y Fruci, tres parejas más dieron el “Sí” en el pasaje Luetich. La idea del programa “Casate con tu ciudad de testigo” es que los ciudadanos puedan contraer matrimonio en espacios emblemáticos de la ciudad y no en una oficina del Registro Civil, pagando el mismo precio del trámite convencional, el cual es bastante accesible. El intendente y la oncóloga fueron los últimos de la jornada en casarse. Según los novios, quedar últimos en la agenda del día buscó no molestar a los otros flamantes matrimonios. A la vez, fue una oportunidad porque la unión legal coincidió con el prime time del mediodía televisivo. “Gracias a todos por venir, les agradezco un montón”, dijo Javkin a las dos docenas de periodistas presentes.

En contra de su naturaleza, el intendente arribó veinte minutos antes del comienzo de la ceremonia -Javkin es conocido por llegar tarde a los actos oficiales-. Este detalle le hizo ganarse las cargadas amistosas de la prensa. “Es un milagro que haya llegado antes. Esperaba que llegue tarde, pero llegó antes que yo”, confesó la novia ante los micrófonos que la esperaban en el comienzo de las escalinatas.

ceremonia

"¿Estás nervioso?", le preguntó la prensa al intendente. “No, esta no es la primera vez que lo hago”, respondió Javkin, quien se separó a comienzos de 2023 de Cecilia Guerra, la madre de sus hijos, tras 17 años de matrimonio. La relación con Fruci comenzó ese mismo año, con bajo perfil, pero pronto se hizo pública.

Fruci y Javkin llegaron separados a la ceremonia. El intendente llegó primero junto a sus hijos Sebastián y Camila, dos adolescentes que se encargaron de entregarles los anillos a la pareja. Todo bien con la familia ensamblada. Sobre la hora llegó Luisina, quien descendió las escalinatas del pasaje Luetich con los aplausos de los presentes. Apenas llegó la novia, la jueza de paz dio inicio a la ceremonia.

luisina Luisina Fruci, de punta en blanco

Sin importarle la temperatura de 12 grados para este viernes al mediodía, la ahora esposa de Javkin lució un vestido blanco escotado con transparencias y apliques. Por su parte, el político se puso un traje beige, corbata bordó y una flor en el ojal. Según afirmó el jefe del Palacio de los Leones, fue Fruci quien eligió su look para una jornada tan especial. “Ella elige todo”, aseguró Javkin.

Los que estuvieron presentes y los que faltaron

Por parte de Fruci, las testigos de la ceremonia fueron su hermana menor, Guillermina, y Josefina Del Río, una amiga íntima que también es convencional constituyente de la Reforma y secretaria de Hábitat del municipio. Por parte de Javkin, los elegidos fueron el guionista de medios Luciano Olivera (marido de Del Rio) y el coordinador municipal de Gabinete, Rogelio Biazzi.

Un dato de color: fue el intendente quien presentó a Del Rio y Olivera, quienes hoy están casados y tienen una hija de un año. "Pablo Javkin fue mi cupido", confesó a La Capital la funcionaria. Además, Javkin y Furci fueron los testigos de la boda de ella y el guionista. Este viernes, se completó el círculo: ellos fueron los testigos del matrimonio del intendente y la médica oncóloga.

testigos Josefina Del Río y Guillermina Fruci (hermana menor de la novia) fueron las testigos Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Entre los funcionarios que acompañaron al intendente en este día especial, se destacaban Carolina Labayru, la flamante concejala, y Franco Bartolacci, rector de la UNR. También estaba María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal e íntima de Javkin. Schmuck estaba sentada en primera fila junto a los hijos del intendente y la madre de la novia, mientras que su esposo, Bartolacci, presenció la ceremonia ubicado casi al fondo de las escalinatas.

Del sector privado, asistieron el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, y el dueño de la constructora Edilizia, Nicolás Ruggiero, entre otros.

amigas luisina Las amigas de Luisina Fruci Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por último, y aunque había cierta expectativa en que de el presente, Maximiliano Pullaro se encontraba muy cerca del pasaje Luetich pero no pasó a saludar a los novios. En ese sentido, el gobernado estuvo este viernes al medio día dedicado al cierre de Santa Fe Business Forum en La Fluvial.