Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Estuvo seis temporadas en el Charrúa, donde jugó como volante central. Luego se fue a un equipo de primera, donde estuvo en un hecho histórico

4 de septiembre 2025 · 14:38hs
Guillermo Farré fue un cinco emblemático de Central Córdoba. Ahora

Guillermo Farré fue un "cinco" emblemático de Central Córdoba. Ahora, como técnico, está a cargo de Aldosivi.

El martes, dos días después de perder 2 a 0 con Boca en Mar del Plata, el club Aldosivi se quedó sin director técnico. La desvinculación de Mariano Charlier obligó a los directivos a moverse rápido para encontrar al reemplazante y lo consiguieron. El nuevo DT tiene un gran pasado en Central Córdoba de Rosario.

Aldosivi ascendió a la primera división en 2024, al obtener el segundo cupo tras vencer en la final del reducido a San Martín de Tucumán en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

El equipo arrancó las primeras fechas del torneo Apertura al mando del entrenador que lo condujo al ascenso, Andrés Yllana, pero después de un flojo comienzo lo sustituyó por Charlier.

El equipo tuvo un magro desempeño en el primer semestre, y no comenzó mejor el segundo. Necesita sacar puntos para tratar de mantenerse en la categoría y por ahora el objetivo parece difícil. Por eso, la derrota contra Boca aceleró el desgaste de Charlier y obligó a los directivos a buscar una alternativa.

Leer más: Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

La hora de Guillermo Farré

El hombre elegido es Guillermo Farré, de 44 años. El director técnico llegó a Mar del Plata este miércoles y el mismo día se hizo cargo del plantel. Ya dirigió la primera práctica y este jueves intensificó los trabajos con vistas al próximo compromiso de Aldosivi, que será el sábado 13 ante otro equipo seriamente comprometido con el descenso: Sarmiento. El encuentro se disputará en Junín.

Farré estuvo seis temporadas en Central Córdoba. En el equipo de Tablada fue un emblema: jugó durante seis años como volante central y era el emblema del equipo. Luego jugó en Belgrano, con el que mandó a River a la B Nacional, y Sarmiento.

Como entrenador se inició en Belgrano y luego dirigió a Sporting Cristal de Perú. En Aldosivi estará acompañado por sus ayudantes Andrés Anca y Christian Neira y por el preparador físico Jorge Vaca. Además, permanecerán en el cuerpo técnico Silvio Desio, el entrenador de arqueros Jesús García y el video analista Jeremias Bottega.

Un grupo de hinchas de Central ideó, fabricó, cocinó y comió un fideo de casi 30 metros en honor a Ángel Di María.

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Franco Colapinto y Pierre Gasly son compañeros en Alpine.

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Mateo Tanlongo comenzó su carrera profesional en la primera de Rosario Central

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

"Si hay un pueblo que merece una alegría, es el de Paraguay", sostuvo Gustavbo Alfaro.

Gustavo Alfaro se emocionó ante la prensa: "Paraguay me volvió un tipo muy vulnerable"

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María
El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático