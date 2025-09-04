Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Estuvo seis temporadas en el Charrúa, donde jugó como volante central. Luego se fue a un equipo de primera, donde estuvo en un hecho histórico

Guillermo Farré fue un "cinco" emblemático de Central Córdoba. Ahora, como técnico, está a cargo de Aldosivi.

El martes, dos días después de perder 2 a 0 con Boca en Mar del Plata, el club Aldosivi se quedó sin director técnico. La desvinculación de Mariano Charlier obligó a los directivos a moverse rápido para encontrar al reemplazante y lo consiguieron. El nuevo DT tiene un gran pasado en Central Córdoba de Rosario.

Aldosivi ascendió a la primera división en 2024, al obtener el segundo cupo tras vencer en la final del reducido a San Martín de Tucumán en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

El equipo arrancó las primeras fechas del torneo Apertura al mando del entrenador que lo condujo al ascenso, Andrés Yllana, pero después de un flojo comienzo lo sustituyó por Charlier.

El equipo tuvo un magro desempeño en el primer semestre, y no comenzó mejor el segundo. Necesita sacar puntos para tratar de mantenerse en la categoría y por ahora el objetivo parece difícil. Por eso, la derrota contra Boca aceleró el desgaste de Charlier y obligó a los directivos a buscar una alternativa.

La hora de Guillermo Farré

El hombre elegido es Guillermo Farré, de 44 años. El director técnico llegó a Mar del Plata este miércoles y el mismo día se hizo cargo del plantel. Ya dirigió la primera práctica y este jueves intensificó los trabajos con vistas al próximo compromiso de Aldosivi, que será el sábado 13 ante otro equipo seriamente comprometido con el descenso: Sarmiento. El encuentro se disputará en Junín.

Farré estuvo seis temporadas en Central Córdoba. En el equipo de Tablada fue un emblema: jugó durante seis años como volante central y era el emblema del equipo. Luego jugó en Belgrano, con el que mandó a River a la B Nacional, y Sarmiento.

Como entrenador se inició en Belgrano y luego dirigió a Sporting Cristal de Perú. En Aldosivi estará acompañado por sus ayudantes Andrés Anca y Christian Neira y por el preparador físico Jorge Vaca. Además, permanecerán en el cuerpo técnico Silvio Desio, el entrenador de arqueros Jesús García y el video analista Jeremias Bottega.