Miguel Russo recibió el alta médica y ya está en su casa: ¿dirigirá a Boca en el choque ante Central?

El director técnico de Boca padece una infección urinaria y estuvo internado cuatro días. Los xeneizes juegan el 14 de septiembre en el Gigante

5 de septiembre 2025 · 18:15hs
Miguel Russo estuvo internado cuatro días por una infección urinaria pero este viernes pudo volver a su casa.

Miguel Russo estuvo internado cuatro días por una infección urinaria pero este viernes pudo volver a su casa.

El director técnico de Boca, Miguel Russo, recibió el alta médica después de permanecer internado durante cuatro días y regresó a su casa, donde seguirá bajo tratamiento para combatir la infección urinaria que le detectaron el martes de esta semana.

Russo en principio iba a estar internado en el Instituto Fleni por un día, pero al final fueron cuatro. Este viernes a la mañana se informó que probablemente seguiría allí hasta el sábado, aunque finalmente el alta médica se adelantó y el entrenador pudo reunirse con su familia.

La evolución de Russo venía siendo muy favorable, a pesar de lo cual los médicos extendieron su internación para poder suministrarle antibióticos e hidratación por vía intravenosa.

Mientras estuvo en el Fleni, Russo recibió la visita de sus familiares más cercanos, entre ellos su hijo Ignacio. Y este viernes a la mañana también fue a verlo Claudio Ubeda, su ayudante técnico y quien quedó a cargo de las prácticas del plantel xeneize ante la ausencia del ex-Central.

"Miguel quiere volver a estar con el plantel lo antes posible", afirmaron sus allegados antes de que Russo recibiera el alta, cuando la prioridad de los médicos era evitar una recaída o complicaciones por exposición a otros virus.

Boca juega el 14 ante Central

Leer más: Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

El plantel de Boca, en tanto, volvió a entrenar en Ezeiza sin su presencia. Ubeda está a cargo de las prácticas, acompañado por el resto del cuerpo técnico. El próximo partido del xeneize será contra Central en Arroyito, el domingo 14 de septiembre.

Aunque es prematuro, en el mundo Boca la gran pregunta es si Russo podrá retomar su actividad al frente del plantel en el comienzo de la semana y sobre todo si podrá viajar a Rosario para dirigir al equipo en el choque ante Central, por la octava fecha del torneo Clausura. Este partido se jugará el domingo 14 en el Gigante de Arroyito.

Si bien Russo comentó a sus allegados que quería volver a trabajar cuando antes, es claro que su presencia en los entrenamientos no dependerá de su voluntad sino de lo que digan los médicos.

