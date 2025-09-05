Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas fueron incluidas

La Legislatura de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación en lugares públicos de perros peligrosos en razón de su raza o de su conducta.
La iniciativa, presentada en la Legislatura santafesina, prevé la creación de un registro, identificación con microchip y seguro de responsabilidad civil
La Legislatura de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación en lugares públicos de perros peligrosos en razón de su raza o de su conducta.
La iniciativa, presentada por la diputada radical Ximena García, prevé la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores y Tenedores de este tipo de animales, que incluirá la identificación mediante microchip, datos de vacunación y antecedentes de comportamiento.
El proyecto también obliga a los dueños a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños a personas u otros animales.
También, la normativa incluirá a aquellos perros que presenten antecedentes de agresividad o comportamientos inestables, excluyendo expresamente a los ejemplares pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad o Armadas.
La inscripción en el registro incluye información detallada sobre el animal y su dueño, la aplicación de un microchip identificatorio, capacitación obligatoria para tenedores, un instructivo de crianza y la provisión de la vacuna antirrábica. También se prohibe el adiestramiento destinado a aumentar la agresividad.
Los propietarios deben cumplir con estrictas normas de tenencia responsable, como el uso obligatorio de bozal y correa en la vía pública y la notificación inmediata de incidentes, fugas, extravíos o muerte del animal.
Asimismo, se establecen obligaciones para criadores y adiestradores, quienes deben estar debidamente registrados para poder ejercer su actividad.
Las infracciones a esta normativa, como la omisión en la inscripción, la circulación sin elementos de seguridad o el adiestramiento ilegal, serán sancionadas con multas cuya cuantía será determinada por la autoridad de aplicación.
Finalmente, la ley invita a municipios y comunas de la provincia a adherir a sus disposiciones y faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
Con esta iniciativa, se busca reducir el riesgo de ataques y promover la tenencia responsable de animales, brindando un marco legal que proteja tanto a las personas como a los propios perros involucrados.
La propuesta incluye a 20 razas consideradas potencialmente peligrosas:
