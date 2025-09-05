Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

La Ciudad
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Región
Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
Ovación
Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Policiales
Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
OVACIÓN
Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
Ovación
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación
Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies
Ovación
Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"
Policiales
¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
La Ciudad
Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
Política
Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
POLICIALES
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
La Región
Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
Información General
El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General
Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
El Mundo
Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
Información General
Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
La Ciudad
Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
POLCIALES
Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
Policiales
No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas