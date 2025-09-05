La Capital | La Ciudad | Universidad Católica Argentina

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Se había recibido de abogada a los 22 años en la Universidad Católica, ejerció la docencia y presidió la Asociación de Fiscales en el período 2018 a 2020.

5 de septiembre 2025 · 15:32hs
La fiscal Paolicelli  se caracterizaba por su trabajo de campo ante los hechos delictivos.

La fiscal Paolicelli  se caracterizaba por su trabajo de campo ante los hechos delictivos.

En horas de la mañana de este viernes falleció la fiscal Gisela Paoliccelli, a los 44 años, según confirmaron a La Capital fuentes del Ministerio Público de la Acusación. Había sido diagnosticada con una grave enfermedad hace tiempo y tenía dos hijos adolescentes.

Paolicelli era abogada graduada con honores a los 22 años en la Universidad Católica Argentina. Ejerció su profesión de abogada durante 10 años para luego asumir el cargo de Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación.

Cuatro años después de ingresar al sistema fue nombrada fiscal y obtuvo el primer puesto del orden de mérito resultante del Concurso de Oposición y Antecedentes. Se desempeñó en Unidades Fiscales de Investigaciones Complejas y presidió la Asociación de Fiscales entre 2018 y 2020.

Leer más Crimen en la distribuidora: la fiscal dijo que estaría vinculado a un familiar detenido

También se graduó en diversas carreras de Postgrado en Universidades públicas y privadas, nacionales y del exterior. Ejerció la docencia durante casi una década y fue disertante en Jornadas de Capacitación, en audiencias ante la Legislatura Provincial, en Congresos Regionales e Internacionales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se definía como "defensora del asociacionismo y la igualdad de género y la Independencia Judicial. Escritora y lectora por pasión innata". En su momento y en una red social, expresó: "Todo lo que hago lo hago con el corazón, en definitiva, es mi mayor guía y conocimiento".

Noticias relacionadas
Personas con discapacidad y sus familiares se manifestaron este jueves en la plaza San Martín.

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

La mayoría de los ediles apoyaron la reforma en la contratación de empleados públicos.

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Los trabajos de EPE se realizarán el sábado 6 de septiembre

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

El choque ocurrió en el extremo norte del carril exclusivo para colectivos.

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newells en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano
Ovación

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Los candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Ovación
Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo
OVACIÓN

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas