Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación

Se había recibido de abogada a los 22 años en la Universidad Católica, ejerció la docencia y presidió la Asociación de Fiscales en el período 2018 a 2020.

En horas de la mañana de este viernes falleció la fiscal Gisela Paoliccelli, a los 44 años, según confirmaron a La Capital fuentes del Ministerio Público de la Acusación. Había sido diagnosticada con una grave enfermedad hace tiempo y tenía dos hijos adolescentes.

Paolicelli era abogada graduada con honores a los 22 años en la Universidad Católica Argentina. Ejerció su profesión de abogada durante 10 años para luego asumir el cargo de Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación.

Cuatro años después de ingresar al sistema fue nombrada fiscal y obtuvo el primer puesto del orden de mérito resultante del Concurso de Oposición y Antecedentes. Se desempeñó en Unidades Fiscales de Investigaciones Complejas y presidió la Asociación de Fiscales entre 2018 y 2020.

También se graduó en diversas carreras de Postgrado en Universidades públicas y privadas, nacionales y del exterior. Ejerció la docencia durante casi una década y fue disertante en Jornadas de Capacitación, en audiencias ante la Legislatura Provincial, en Congresos Regionales e Internacionales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se definía como "defensora del asociacionismo y la igualdad de género y la Independencia Judicial. Escritora y lectora por pasión innata". En su momento y en una red social, expresó: "Todo lo que hago lo hago con el corazón, en definitiva, es mi mayor guía y conocimiento".