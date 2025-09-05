Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

El conductor no sufrió lesiones graves pero el auto quedó destrozado por el impacto contra la plataforma de hormigón

Un automovilista de 23 años sufrió un choque con daños impactantes este viernes a la madrugada. La denuncia suma un nuevo episodio a la lista de siniestros viales en el Metrobus , un corredor del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) que el municipio pretende modificar para mejorar el tránsito en la zona norte.

La policía reportó que el conductor estaba ileso cuando fueron a investigar lo que había ocurrido en avenida Alberdi y Génova . A primera hora de la mañana, el coche ya había quedado al costado de la calzada para liberar el paso vehicular desde el centro de la ciudad.

Los primeros videos analizados por las fuerzas de seguridad provinciales confirman que la víctima se estrelló contra la última parada del carril exclusivo antes de llegar al acceso hacia bulevar Rondeau. A pesar de la magnitud del golpe, Alan M. pudo comunicarse con las autoridades para dar cuenta de la situación y pedir asistencia.

De acuerdo al reporte policial, el conductor iba hacia el norte por avenida Alberdi y perdió el control alrededor de las 4.30 de la mañana. En ese momento, el auto chocó de frente contra la plataforma de hormigón de la garita de colectivos.

Después de la denuncia, el propietario fue evaluado por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos constataron que sólo tenía un traumatismo leve y descartaron el traslado para continuar con el tratamiento en el sector del Metrobus.

El siniestro vial sólo dejó un saldo de daños materiales del lado de la víctima. Ninguna persona sufrió lesiones en la parada ubicada entre José Ingenieros y Génova, donde el carril exclusivo continuaba funcionando normalmente por la mañana.

El Chevrolet Corsa quedó destrozado por el impacto en el medio de la avenida. Además de la rotura de la parte delantera, el parabrisas quedó estallado por un golpe sobre la parte superior derecha. Jeremías L. iba como acompañante en el asiento delantero de ese lado, se modo que recibió el alta luego del diagnóstico de escoriaciones en la frente y la ceja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1963917786373116147&partner=&hide_thread=false #ElPrimero

Uriburu y Francia: 6.30 AM, con semáforos intermitentes, choque entre una moto 110cc y una VW Suran. SIES atendió al motociclista, que a las 7:30 aún estaba en el lugar junto al conductor del auto

@maxiklanhttps://t.co/cZRiECuFxl pic.twitter.com/84Yle9j2mY — LT8 am830 (@LT8am830) September 5, 2025

Más tarde, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó un segundo choque en el cruce de las avenidas Uriburu y Francia. En este caso, un motociclista se estrelló contra un Volkswagen Suran a las 6.30 de la mañana. Pasada una hora del incidente, ambos conductores permanecían en la zona y el primero fue atendido por el Sies. Si bien el tránsito estuvo cortado durante algunos minutos, la circulación se normalizó rápidamente.