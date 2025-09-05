La Capital | Ovación | Newell's

Como será el fin de semana sin fútbol para el Newell's de Cristian Fabbiani

La Lepra no jugará ningún partido amistoso pensando en diez días donde jugará tres encuentros decisivos, en el Clausura y Copa Argentina.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

5 de septiembre 2025 · 17:28hs
Fabbiani puso el foco en lo físico

Fabbiani puso el foco en lo físico, un aspecto en el que el rendimiento de Newell's decayó en los últimos partidos.

Fue una semana para barajar y dar de nuevo para el Newell's que dirige Cristian Fabbiani. Fueron días para trabajar en lo anímico, futbolístico, pero también en lo físico, pensando en sanar las heridas que dejaron dos derrotas muy dolorosas y proyectando una agenda hacia delante que tendrá cotejos decisivos para las aspiraciones rojinegras.

El cuerpo técnico Leproso trabajó a fondo en lo físico, incluyendo algunos doble turnos para mejorar el rendimiento en ese aspecto, que se observó con una merma visible, tanto en el clásico, como en el choque ante Barracas Central. Más allá que se realizaron prácticas de fútbol y movimientos tácticos, la idea del Ogro Fabbiani era realizar algún encuentro amistoso, pero no se consiguió rival.

Este sábado, el plantel leproso practicará por la mañana, el domingo tendrá descanso y el lunes comenzará una semana corta, teniendo en cuenta que el choque ante Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura será el viernes 21,15 en el Coloso del Parque.

La idea es trabajar sobre todo en la recuperación de Luciano Herrera y Gaspar Iñiguez quienes sufrieron sendas lesiones musculares. El ex Defensa y Justicia tiene posibilidades de llegar a copa Argentina, mientras que el ex Laferrere apuntaría recién a Estudiantes por la décima fecha de la Liga.

Leer más: Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Ian Glavinovich se fue de la MLS y volvió a Newell's

El defensor rojinegro Ian Glavinovich, rescindió su contrato con Philadelphia Union de la Major League Soccer y regresó a la Lepra tras un breve paso por el fútbol yanqui. El zaguero, que se había sumado a la liga estadounidense en enero de este año, tenía contrato hasta diciembre.

Glavinovich, estaba a préstamo por un año con cargo y opción de compra, pero sufrió una lesión de meniscos el 5 de abril por el cual lo operaron y no le permitió finalizar la temporada la cual terminó con un gol en cuatro partidos. Ante esta situación, Philadelphia le solicitó rescindir para poder sumar un refuerzo y el jugador aceptó.

Ian, continuará su recuperación con el cuerpo médico leproso y, por lo que se estima, tendrá para un mes más de recuperación. En principio, tiene vínculo con la Lepra hasta diciembre de 2026.

El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque Independencia serán escenarios de partidos trascendentes este fin de semana. 

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Central y Newells juegan este viernes el clásico de reserva en Arroyo Seco.

Central y Newell's juegan el clásico en reserva: los datos, el historial y las curiosidades

David Sotelo se lastimó mientras practicaba con el plantel de Newells en Bella Vista.

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Mário Jardel, hoy. Ge.Globo lo entrevistó en Fortaleza, donde trata de vivir alejado de todo lo que lo llevó a ser adicto. 

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

