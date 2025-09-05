Miguel Russo permanece internado: cómo sigue su salud y qué dijeron quienes fueron a visitarlo

El director técnico de Boca padece una infección urinaria y permanece en el Instituto Fleni. Claudio Ubeda continúa al frente de las prácticas

Miguel Russo, en el banco de Boca. Por ahora el entrenador sigue internado en el Instituto Fleni.

El director técnico de Boca, Miguel Russo , seguirá internado al menos hasta el sábado. Aunque evoluciona favorablemente y quienes lo visitaron afirman que está "muy bien" de ánimo, los médicos consideran que debe seguir bajo observación y que es pronto para darle el alta.

Russo lleva tres días internado en el Instituto Fleni, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entrenador padece infección urinaria y los médicos le están suministrando antibióticos e hidratación por vía intravenosa. Se especulaba que recibiría el alta este viernes, pero eso no ocurrió.

Si bien su evolución es favorable, los médicos todavía no lograron controlar completamente la bacteria. Y esa es la razón por la cual no lo dejaron irse a su casa.

Durante su estadía en el Fleni, Russo recibió visitas de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y de Claudio Ubeda, su ayudante de campo. Ambos lo encontraron de buen ánimo y con muchas ganas de volver a su casa. También, de volver al trabajo en Boca.

"Miguel quiere volver a estar con el plantel lo antes posible", afirmaron sus allegados. Pese a su insistencia, los médicos son firmes en la indicación de que permanezca internado. La prioridad es evitar una recaída o complicaciones por exposición a otros virus.

El plantel de Boca, en tanto, volvió a entrenar en Ezeiza sin la presencia de Russo. Ubeda está a cargo de las prácticas, acompañado por el resto del cuerpo técnico. El próximo partido del xeneize será contra Central en Arroyito, el domingo 14 de septiembre.