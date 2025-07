La nueva joya de Central: las contundentes revelaciones de sus formadores sobre Giovanni Cantizano

Ese año lo tuvo como formador a Alberto Valiente, quien recordó: “Siempre fue un jugador con mucha personalidad. La categoría 2007 siempre fue muy competitiva y con buenos jugadores. Quizás por su estatura al principio no jugaba mucho, pero a él no le importaba. Era un caradura y siempre fue un gran asistidor. En el medio teníamos otros jugadores de buen bien como Santiago Segovia y Nahuel Arce. Hacían todo muy sencillo y entendían todo. Gio nunca tuvo miedo. Si tenía que ir a trabar con la cabeza lo hacía a pesar de su físico. No me sorprende que haya llegado a primera porque es un pibe muy sencillo que siempre supo lo que quiso. Tuvo una conducta intachable y nunca generó un problema”.

Durante 2020 no hubo fútbol oficial, por lo cual no pudo jugar en la categoría más grande de Infantiles de AFA (sub-13) y ya en 2021 comenzó su camino en las inferiores de AFA en 9ª división.

En esta división disputó los 13 partidos del año (todos de titular) y marcó 2 goles: Banfield (V) 5-1 y Aldosivi (L) 2-1. Fue dirigido por Jorge Díaz, quien le dijo a Ovación: “Es un chico que tiene barrio. Juega al fútbol profesional como si lo estuviese haciendo en el potrero. Tiene cosas interesantes como un buen uno a uno, además de ser hábil y rápido. No se caracteriza por tener una buena pegada, pero lo está mejorando. Posee mucho despliegue físico y es muy veloz con la pelota en los pies”.

El golazo maradoniano de Giovanni Cantizano

En 2022, en 8ª división con Matías Lequi como formador, disputó 22 cotejos (siempre de titular) y logró 4 goles: Aldosivi (L) 2-1, Vélez (L) 1-1, Racing (L) 2-0 y Gimnasia (L) 1-1.

El tanto que le hizo a los albicelestes en la Ciudad Deportiva el 9 de julio de 2022 fue épico y se hizo viral en los medios nacionales. Tomó la pelota en campo propio y a partir de ahí comenzó a avanzar con destino al arco contrario. En el medio fue sorteando jugadores académicos, que no pudieron detener su marcha. El final de la acción fue épico y fue considerado un gol “maradoniano”, como el de Diego Maradona -salvando las distancias- ante Inglaterra en México 86. En su larga carrera el juvenil gambeteó a cuatro rivales como si fueran conos y cuando ingresó al área grande de Racing con un derechazo se la cambió de palo al arquero académico. Ni bien la pelota besó la red continuó con su carrera, pero en este caso para un festejo alocado al que se unieron también todos los jugadores canallas suplentes. No era para menos después de semejante conquista.

Lequi contó: “El pibe ya apuntaba bien de chico. Conmigo jugaba más de interno, pero siempre fue un desfachatado y cuando se juntaba con Segovia hacían cosas diferentes. Un chico muy educado que entendía su rol en el equipo. Con mucho carácter y con mucha autoexigencia ya que se frustraba cuando las cosas que no se salían. Tenía muy en claro que iba a llegar a primera y que no se tenía que apurar. El gol que le hizo a Racing demuestra todo el talento innato que tiene que nadie se lo enseño”.

Fue en 7ª división en 2023 donde mostró su mejor versión y dio un salto de calidad que le hizo ver al mundo de Central que sigue a las categorías formativas, que estaba en presencia de un jugador distinto. Conquistó 11 goles en 23 partidos (todos en la alineación inicial). Sus víctimas fueron Lanús (V) 4-2, tres a Atlético Tucumán (L) 6-2, Colón (V) 3-2, Defensa y Justicia (V) 4-0. Unión (L) 2-0, Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 6-3, Argentinos Jrs (L) 3-2, River (V) 4-5 y Arsenal (L) 6-1.

Su DT en 7ª fue Alejandro Fernández, quien además fue el que le dio otro tinte a su posición ya que antes jugaba como un volante más interno. Pero lo sacó un poco del medio para explotar sus habilidades por afuera por lo fuerte que era en el mano a mano. “Desde que lo vi jugar en 8ª fue una debilidad para mis ojos. Es un futbolista que nos llena de esperanza ya que en los entrenamientos juega de la misma manera que en los partidos. Es desfachatado, tiene rebeldía y es valiente. Además, siempre fue muy predispuestos en los entrenamientos y nunca se enojó ante una indicación. Su cabeza fue evolucionando para bien con el correr del tiempo y eso es mérito de él”.

Su gran año en la 6ª división de AFA

Su mejor año fue el 2024 en 6ª división con Javier García como entrenador. Llegó a la red 16 veces en 20 encuentros: tres ante Instituto (V) 4-0, Defensa y Justicia (L) 2-2, Talleres de Córdoba (V) 2-0, Argentinos Jrs (L) 2-0, Atlético Tucumán (V) 2-0, River (L) 4-3, Barracas Central (L) 1-1, Gimnasia de La Plata (V) 2-2, tres a Independiente Rivadavia (L) 4-0, dos a Huracán (V) 4-2 y Tigre (L) 4-2.

El Chuequito García dijo: “Gio hizo un gran año. Tuvo una hernia y tuvo afuera cuatro o cinco partidos afuera, pero cuando retornó lo hizo al ciento por ciento y terminó siendo el goleador del equipo en la posición que hoy juega en primera. Es decir, como volante por afuera y metiéndose para adentro. Fue muy desequilibrante y determinante para el equipo. Un jugador con mucho compromiso que le sirve mucho al grupo. Tengo un gran vínculo y mucho cariño por el pibe porque es muy buena gente”, cerró.

En reserva hizo su debut el 17 de abril de 2024 ante Barracas Central (L) 6-0. El DT fue Matías Lequi, quien lo hizo ingresar a los 61? por Ramiro Peralta y a los 74’ anotó el quinto gol canalla. En esta división acumula 15 juegos (13 de titular) y logró 5 goles: el mencionado frente a Barracas Central en 2024, y en el Apertura de este año le convirtió a Lanús (L) 3-1, dos a Atlético Tucumán (L) 2-0, y Sarmiento (L) 2-0. Jugó un partido con Lequi, uno con Román Raponi y 13 con Mario Pobersnik. En el círculo privilegiado Ariel Holan lo hizo debutar ante Vélez (L) 2-1 el 5 de abril de 2025 cuando lo hizo ingresar a los 86? en lugar de Santiago López. Y el sábado pasado lo metió a los 28’ por la lesión que sufrió el ex Independiente y fue la figura del partido en el triunfo como visitante ante Lanús por 1 a 0.

