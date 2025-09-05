Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central, al igual que en primera, festejó en el clásico de reserva en Arroyo Seco. Santiago Segovia y Giovanni Cantizano fueron las figuras.

Central fue mucho más que Newell's y festejó en el clásico de reserva.

Central le ganó 3 a 0 a Newell's en el clásico de reserva que se disputó en Arroyo Seco . El primer gol de los canallas lo hizo Lucas Baños, en contra, a los 23'. Mientras que a los 26' Giovanni Cantizano anotó un golazo y puso el 2 a 0 para los locales. En el segundo tiempo a los 64' Facundo Piozzi anotó el tercer tanto auriazul.

En los primeros diez minutos fue Newell’s quien salió a imponer condiciones . El tándem Valentino Torrente – Jerónimo Russo por el sector izquierdo, más los pivoteos de Francisco Scarpeccio le dieron más protagonismo a Newell’s en el comienzo del partido.

Pero luego Santiago Segovia se puso a jugar y a conectar junto a Giovanni Cantizano. A partir de ahí comenzaron a llegar las chances para Central. Primero fue a los 11’ a través de una pelota parada donde Ignacio Ovando casi anota de cabeza.

Luego a los 19’ fue Segovia quien desperdició su chance, tras una asistencia de Facundo Piozzi, quien comenzó a crecer por el sector derecho y que comenzó el 10 canalla.

Sobre los 21’ Cantizano dio un aviso importante y dos minutos después los de Mario Pobersnik rompieron la paridad con una pelota parada que cabeceó Raffin, la pelota dio en el travesaño y Lucas Baños se la llevó sin querer por delante.

¡¡HERMOSO ENGANCHE Y GOLAZO AL ÁNGULO EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!! Delirio TOTAL lo de Giovanni Cantizano para el 2-0 Canalla ante Newell's en el #TorneoProyección.



@LigaAFA pic.twitter.com/TbAL7igyPg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Pero a los 27’ llegó la joyita de la tarde. Luego de una gran jugada personal, Cantizano sacó a relucir toda su calidad y con una notable definición anotó el 2 a 0 para los auriazules.

La Lepra salió a vender cara la derrota. Fue en busca del descuento, seguía manteniendo un mayor porcentaje respecto al control de la pelota, pero le faltaba crear chances de peligro.

Hasta que llegó el minuto 41’ y Francisco Scarpeccio quedó mano a mano con Damián Fernández, pero el uno canalla le ganó el duelo al nueve leproso.

Un par de minutos después Segovia casi le baja el telón al partido con un remate desde afuera del área, pero Faustino Piotti la sacó al córner y evitó la tercera caída de su valla.

En la segunda parte, la primera clara estuvo en los pies de Segovia (49’), cuyo remate se fue cerca del palo izquierdo de Piotti. A los 54' las acciones los mismos protagonistas. Tras un error en un saque lateral de Megarejo, el 10 de Central probó de afuera del área y otra vez el uno leproso dejó con vida a su equipo.

La Lepra llegó a los 61' con la enjundia de Jerónimo Russo, que fue lo mejorcito que mostró el equipo visitante. Pero a los 65' en una contra canalla, Facundo Piozzi, de cabeza, puso el 3 a 0 para los canallas.

A los 85' los rojinegros estuvieron a punto de descontar, con una jugada de Alejo Navarro, pero Jerónimo Russo en la boca del arco no pudo anotar. La última imagen del partido fue para Central, quien casi anota el cuarto por intermedio de Tomás Salteño.

El árbitro del partido fue Eduardo Coyto Icatt, quien tuvo como asistentes a Federico La Palma y Lucas Adrián García. Mauro Trinidad será el cuarto árbitro y una vez más la AFA designó al histórico y eficiente Néstor Febes Verna como asesor de árbitros.

Formación de Central

image

Cambios: 71' Cristian Bonesso x Facundo Piozzi y Gonzalo González x Thiago Ponce // 80' Lucas Ramos López x Mateo Serra y Tomás Salteño x Santiago Segovia // 88' Tomás Muia x Santiago Burgos.

Formación de Newell's

image

Cambios: 60' Ignacio Liberato x Pablo Altamirano; Matías Palacio x Agustín Melgarejo // 75' Ezequiel Moya x Valentino Torrente, Tomás Viola x Facundo Basualdo y Alejo Navarro x Jerónimo Gómez Mattar.

Central acrecentó la ventaja en el historial

Entre reserva y tercera de AFA, donde comenzaron a jugar en 1941, ahora Central le lleva 8 partidos en el historial general a Newell's. Sobre 160 partidos, los canallas ganaron 63, contra 55 triunfos de Newell’s y 42 pardas.

Hacía 13 partidos que los auriazules no derrotaban por tres goles de diferencia a los rojinegros. La última vez fue el 24 de octubre de 2016 cuando también se impuso 3 a 0 en la Ciudad Deportiva con tantos de Rodrigo Migone, Joel Reinoso y Lionel Monzón (en contra).

El equipo dirigido por Leonardo Fernández formó con Juan Pablo Romero; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Santiago Heredia y Matias Recalde; Felix Banega, Matias Mansilla, Joaquín Pereyra (Diego Becker) y Leonel Rivas (MatíasPalavecino); Joel Diego Reinoso (Agustín Maziero) y Rodrigo Migone.

Fotos: Prensa Rosario Central