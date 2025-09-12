La Capital | Ovación | futbolista

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

En octubre de 2023 encontraron muerta a una mujer. Su pareja y hermano del futbolista dijo que murió por sobredosis. La autopsia revela que la estrangularon

12 de septiembre 2025 · 17:28hs
Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

En octubre de 2023, el hermano de un futbolista asesinó a su pareja y ahora comenzó el juicio en el que podrían condenarlo por un homicidio agravado. Pero su hermano, actual futbolista de Boca, también se expone a una acusación: se sospecha que mintió para favorecer al acusado.

El hombre acusado de asesinato es Carlos Costa, hermano del jugador de Boca Ayrton Costa. La autopsia al cuerpo de la víctima, Agustina Aguilar, reveló que la joven de 21 años murió por asfixia mecánica, pero la defensa sostiene que murió por sobredosis y el testimonio del futbolista refrendó en su momento esa posición.

Carlos Costa fue detenido tras el hecho con marcas en el cuerpo. Según los peritos, correspondían a intentos de defensa de la víctima. El acusado de asesinarla había recuperado la libertad condicional dos semanas antes, luego de cumplir parte de una condena por robos.

El asesinato de Agustina Aguilar

Agustina Aguilar, madre de dos hijos, fue hallada muerta en la casa de la localidad bonaerense de Bernal, donde residía con su pareja. Inicialmente, se habló de una sobredosis, pero la autopsia reveló signos de estrangulamiento. Existían antecedentes de denuncias por violencia y hostigamiento contra Costa, lo que reforzó la hipótesis de la acusación.

Leer más: Un ex-Newell's que ataja hace casi 12 años en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

En la apertura del juicio declararon familiares de la víctima y peritos médicos. También lo hizo Ayrton Costa, quien señaló que estuvo presente al momento de los hechos y que vio a su hermano intentando asistir a la joven durante supuestas convulsiones. Para la querella, ese relato choca con los estudios forenses, lo que podría derivar en un pedido de investigación por falso testimonio.

Qué dice la querella

El abogado de la familia, Juan Carlos Feustel, remarcó que “las conclusiones periciales coinciden en que se trató de una asfixia mecánica” y planteó que las palabras del futbolista no se corresponden con las pruebas.

La defensa, por su parte, incorporó un informe del criminalista Enrique Prueger, que cuestionó el trabajo de los peritos oficiales y habló de irregularidades en la autopsia, aunque admitió no estar capacitado para establecer la causa de la muerte.

El debate continuará este viernes con más testigos y peritos de la defensa, mientras que el 22 de septiembre se resolverá el cronograma para alegatos y sentencia.

Ayrton Costa es un jugador muy valorado por el entrenador de Boca, Miguel Russo, y este caso es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos demoró la entrega de la visa para que el futbolista pudiera viajar al Mundial de Clubes.

Con información de Noticias Argentinas

