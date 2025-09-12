Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

El equipo estaba prácticamente definido, pero en la práctica de este viernes hubo una novedad que puede desembocar en una modificación

Boca parecía tener todo definido antes de viajar a Rosario para enfrentar el domingo a Central , por la octava fecha del torneo Clausura, pero en la práctica de este viernes surgió una novedad que podría derivar en un cambio importante para el gran choque en el Gigante de Arroyito.

Luego de la semana de trabajo a cargo de Claudio Ubeda, ya que Miguel Russo recién se reintegró el jueves tras estar alejado algo más de una semana por enfermedad, el equipo para enfrentar a los canallas ya parecía cantado.

Sin embargo, la novedad este viernes fue que el arquero Agustín Marchesín, quien se repone de un desgarro, podría viajar a Rosario e incluso hasta podría jugar contra Central en el Gigante.

Marchesín tenía para una semana más de recuperación, pero en la práctica de este viernes se exigió a fondo y la respuesta fue muy buena. En el seno del plantel afirman que el arquero quiere jugar el domingo en Rosario, aunque la decisión final será de los médicos y el cuerpo técnico.

Cómo formaría Boca

En principio, Boca iba a formar con Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Merentiel y Cavani. No obstante, la nueva situación con Marchesín podría adelantar su regres a Marchesín se desgarró el gemelo de la pierna derecha en una de las últimas jugadas del partido ante Aldosivi y tuvo que ser reemplazado por Leandro Brey. Pese a que los médicos prefieren que descanse una semana más y se recupere bien, el arquero quiere jugar en Rosario y podría estar a disposición del cuerpo técnico.

Tal como viene sucediendo en los últimos partidos, Russo concentrará a los cuatro arqueros del plantel (Marchesín, Brey, Javier García y Sergio Romero). Eso quiere decir que Marchesín viajará a Rosario, aunque la decisión final sobre quién será el titular ante el equipo de Ariel Holan la tomará el entrenador xeneize el mismo domingo.