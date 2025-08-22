La Capital | Ovación | Di María

Di María será récord: los futbolistas que jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Este sábado en el partido Central-Newell's, Di María entrará en una lista selecta de jugadores que siendo campeones con Argentina jugaron el derbi de Rosario.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

22 de agosto 2025 · 15:58hs
Di María festeja su primer gol de penal ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. 

Di María festeja su primer gol de penal ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. 

Por primera vez en la historia de Rosario Central un campeón del mundo vigente jugará un clásico rosarino. La referencia es para Ángel Di María, que regresó en esta temporada a Central tras consagrarse con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, siendo una de las máximas figuras del equipo de Lionel Scaloni. Por ello Angelito es la estrella rutilante que engalana esta edición del derbi rosario.

Di María dejó grabado a fuego su sello en la selección argentina, siendo actual bicampeón de América, vencedor de la última Finalíssima y también con la corona vigente de campeón del mundo en la cita ecuménica de Qatar 2022. Un jugador de otra dimensión, un fuera de serie y autor de goles memorables que llenaron de gloria a la selección.

Ahora Fideo luce la camiseta de Central y jugará su primer clásico desde el reciente retorno al club de Arroyito. Es seguramente el partido que más extrañaba disputar y querrá hacerlo de la mejor manera. En este derbi buscará tener su partido consagratorio en el Canalla, ante su gente y nada menos que frente a Newell’s.

Di María sin dudas jugará un partido especial ya en la recta final de su carrera y tratando de disfrutar una victoria en el cotejo que paraliza a la ciudad. Este será su tercer clásico que juegue ante Newell’s en primera división. Antes no pudo ganar ninguno, ya que empató el primero y perdió el segundo. Por eso irá por todo este sábado.

Leer más: Central dio a conocer cuál es el estado de salud del joven jugador que chocó cuando iba al entrenamiento

Di María, una leyenda que va por más

Angelito ya es una leyenda del fútbol argentino, pero además ahora se convertirá en el primer jugador de la historia de Central en jugar un derbi de la ciudad como actual monarca mundial a nivel selecciones.

Así Di María se sumará a los tres jugadores que siendo vigentes campeones del mundo participaron del máximo partido de la ciudad. Claro que los tres anteriores lo hicieron con la camiseta de Newell’s.

Tolo11
El Tolo Gallego fue campeón con Argentina en 1978.

El Tolo Gallego fue campeón con Argentina en 1978.

Newell's y los tres jugadores campeones del mundo

El primero en jugar un clásico rosarino como actual campeón del mundo fue Américo Gallego, que en esta condición lo hizo en nueve ocasiones y anotó un gol. Ni bien dio la vuelta olímpica con la selección argentina que dirigía César Luis Menotti en 1978, ese mismo año el Tolo anotó un gol en la victoria leprosa ante Central por 3 a 1, en el torneo Metropolitano, con escenario en el Parque.

Gallego siendo vigente campeón del mundo ganó cuatro clásicos, empató 2 y perdió en tres oportunidades.

Daniel Killer
Daniel Killer ganó la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Daniel Killer ganó la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Otro campeón del mundo en 1978 fue Daniel Killer, que disputó 12 clásicos y anotó un gol. Ganó en cuatro ocasiones, empató tres y perdió cinco veces. El gol lo anotó en el clásico del Metropolitano 1981, en el triunfo de Newell’s por 3 a 0 en el Parque, con restantes gritos de Santiago Santamaría y Enzo Bulleri.

Leer más: Un jugador de muy alto perfil contó que Newell's lo contactó antes de que firmara en Racing

El último, el Negro Almirón

Almiron2
Sergio Almirón fue campeón en México 1986 con la selección argentina de Bilardo.

Sergio Almirón fue campeón en México 1986 con la selección argentina de Bilardo.

Mientras que el tercer futbolista de la historia que jugó un clásico como vigente campeón mundial fue Sergio Almirón. El Negro disputó tres derbis en esta condición, ganó uno y cayó en dos. La victoria fue en el campeonato 1987/88, por 1 a 0 en el Parque, con gol de Gustavo Dezotti.

Almirón integró el plantel campeón del mundo en México 1986 con Diego Maradona y Carlos Bilardo como entrenador.

Ahora Di María será el cuarto futbolista de la historia en unirse a esta selecta estadística, el primero jugando con la camiseta de Rosario Central. Y será este sábado en el Gigante de Arroyito.

Noticias relacionadas
Ángel Di María, máxima figura de Central, y Cristian Fabbiani, técnico de Newells, protagonistas del clásico rosarino. 

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

¿Tendrá minutos? Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico contra Central. 

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Juan Pablo Vojvoda es el nuevo entrenador del mítico equipo de Santos. El técnico empezó su carrera en Newells

Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

Franco Colapinto recibió elogios de la Fórmula 1, mientras busca afianzarse en Alpine.

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Lo último

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Un preso de Piñero fue imputado como instigador del ataque a un colectivo del Servicio Penitenciario. También fueron acusados los gatilleros

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Ovación
Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito
OVACIÓN

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Un ex-Newells es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

Policiales
Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

La Ciudad
Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor