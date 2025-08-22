Di María será récord: los futbolistas que jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Este sábado en el partido Central-Newell's, Di María entrará en una lista selecta de jugadores que siendo campeones con Argentina jugaron el derbi de Rosario.

Di María festeja su primer gol de penal ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito.

Por primera vez en la historia de Rosario Central un campeón del mundo vigente jugará un clásico rosarino. La referencia es para Ángel Di María , que regresó en esta temporada a Central tras consagrarse con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, siendo una de las máximas figuras del equipo de Lionel Scaloni. Por ello Angelito es la estrella rutilante que engalana esta edición del derbi rosario.

Di María dejó grabado a fuego su sello en la selección argentina, siendo actual bicampeón de América, vencedor de la última Finalíssima y también con la corona vigente de campeón del mundo en la cita ecuménica de Qatar 2022. Un jugador de otra dimensión, un fuera de serie y autor de goles memorables que llenaron de gloria a la selección.

Ahora Fideo luce la camiseta de Central y jugará su primer clásico desde el reciente retorno al club de Arroyito. Es seguramente el partido que más extrañaba disputar y querrá hacerlo de la mejor manera. En este derbi buscará tener su partido consagratorio en el Canalla, ante su gente y nada menos que frente a Newell’s.

Di María sin dudas jugará un partido especial ya en la recta final de su carrera y tratando de disfrutar una victoria en el cotejo que paraliza a la ciudad. Este será su tercer clásico que juegue ante Newell’s en primera división. Antes no pudo ganar ninguno, ya que empató el primero y perdió el segundo. Por eso irá por todo este sábado.

Leer más: Central dio a conocer cuál es el estado de salud del joven jugador que chocó cuando iba al entrenamiento

Di María, una leyenda que va por más

Angelito ya es una leyenda del fútbol argentino, pero además ahora se convertirá en el primer jugador de la historia de Central en jugar un derbi de la ciudad como actual monarca mundial a nivel selecciones.

Así Di María se sumará a los tres jugadores que siendo vigentes campeones del mundo participaron del máximo partido de la ciudad. Claro que los tres anteriores lo hicieron con la camiseta de Newell’s.

Tolo11 El Tolo Gallego fue campeón con Argentina en 1978.

Newell's y los tres jugadores campeones del mundo

El primero en jugar un clásico rosarino como actual campeón del mundo fue Américo Gallego, que en esta condición lo hizo en nueve ocasiones y anotó un gol. Ni bien dio la vuelta olímpica con la selección argentina que dirigía César Luis Menotti en 1978, ese mismo año el Tolo anotó un gol en la victoria leprosa ante Central por 3 a 1, en el torneo Metropolitano, con escenario en el Parque.

Gallego siendo vigente campeón del mundo ganó cuatro clásicos, empató 2 y perdió en tres oportunidades.

Daniel Killer Daniel Killer ganó la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Otro campeón del mundo en 1978 fue Daniel Killer, que disputó 12 clásicos y anotó un gol. Ganó en cuatro ocasiones, empató tres y perdió cinco veces. El gol lo anotó en el clásico del Metropolitano 1981, en el triunfo de Newell’s por 3 a 0 en el Parque, con restantes gritos de Santiago Santamaría y Enzo Bulleri.

Leer más: Un jugador de muy alto perfil contó que Newell's lo contactó antes de que firmara en Racing

El último, el Negro Almirón

Almiron2 Sergio Almirón fue campeón en México 1986 con la selección argentina de Bilardo.

Mientras que el tercer futbolista de la historia que jugó un clásico como vigente campeón mundial fue Sergio Almirón. El Negro disputó tres derbis en esta condición, ganó uno y cayó en dos. La victoria fue en el campeonato 1987/88, por 1 a 0 en el Parque, con gol de Gustavo Dezotti.

Almirón integró el plantel campeón del mundo en México 1986 con Diego Maradona y Carlos Bilardo como entrenador.

Ahora Di María será el cuarto futbolista de la historia en unirse a esta selecta estadística, el primero jugando con la camiseta de Rosario Central. Y será este sábado en el Gigante de Arroyito.