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Si gana, Central tendrá que estar muy atento al River de Coudet que se cruza con Gimnasia

Luego del cotejo de este miércoles entre Central y Racing, jugará el Millonario frente al Lobo. Los dos vencedores protagonizarán una semifinal del Apertura

13 de mayo 2026 · 06:15hs
Eduardo Coudet buscará llevar a River a las semis del Apertura. Allí

Eduardo Coudet buscará llevar a River a las semis del Apertura. Allí, podría chocarse con Central.

River, que viene de clasificar milagrosamente, recibirá hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El vencedor de este cruce jugará con el ganador de Central y Racing, que se miden a primer turno en el Gigante.

El encuentro del Millonario y el Lobo, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa en los octavos de final, en un duelo donde estuvo contra las cuerdas constantemente.

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El River de Coudet va por más

El Millonario, que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero allí apareció la figura del joven arquero Santiago Beltrán para salvar a los de Núñez.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, consiguió el boleto a cuartos de final tras dar el golpe sobre la mesa al vencer 1-0 en condición de visitante a Vélez, gracias al gol del delantero Marcelo Torres.

Los hinchas del Lobo están más que ilusionados en este torneo Apertura, ya que desde que Ariel Pereyra asumió como director técnico pudieron ganar los siete partidos que disputaron.

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Las probables formaciones de River y Gimnasia

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

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En caso de que gane Central, luego por las semis jugaría ante River en el Monumental o recibiría a Gimnasia en el Gigante de Arroyito.

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