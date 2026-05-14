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Bahía Blanca: una nena de 12 años sufrió convulsiones tras consumir drogas y alcohol

La menor permanece internada mientras la Justicia investiga el contexto en el que fue hallada. No descartan que haya habido abuso sexual

14 de mayo 2026 · 10:08hs
El caso ocurrió en Bahía Blanca

El caso ocurrió en Bahía Blanca

La Justicia investiga un caso de extrema gravedad ocurrido en Bahía Blanca, donde una nena de 12 años terminó internada tras intoxicarse con cocaína, marihuana y alcohol en una vivienda del macrocentro de la ciudad.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y derivó en una investigación encabezada por la fiscal Agustina Olguín, titular de una unidad especializada en violencia de género y delitos sexuales.

Aunque por el momento no se detectaron lesiones compatibles con abuso sexual, la fiscalía no descarta ninguna hipótesis y considera clave el futuro relato de la menor.

La secuencia que investiga la Justicia

El caso comenzó con un llamado al 911 solicitando una ambulancia urgente por una niña que estaba convulsionando dentro de un departamento del macrocentro bahiense. Cuando llegó el personal médico y policial, encontraron a la menor de 12 años junto a otras dos niñas, de 11 y 6 años, los padres de esas menores y otros dos hombres adultos.

La niña fue trasladada al hospital Municipal, donde estudios toxicológicos confirmaron consumo de cocaína, marihuana y alcohol.

>> Leer más: Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Según informó la fiscal Olguín, la menor continúa internada, aunque podría recibir el alta médica en las próximas horas.

El dato que activó la sospecha de abuso

Uno de los elementos que generó preocupación entre investigadores y personal médico fue que la niña tenía dinero oculto entre sus ropas al momento de ser asistida por la ambulancia. Ese dato, sumado al contexto en el que fue encontrada la menor, derivó en la intervención de la fiscalía especializada en delitos sexuales.

Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concluyentes de abuso.

“No tenemos un relato compatible con abuso sexual”, explicó la fiscal, quien remarcó que la menor tampoco manifestó situaciones de violencia ante médicos o familiares.

Además, una revisión realizada por un médico de Policía Científica no detectó lesiones ni signos físicos que justificaran la toma de muestras específicas.

Qué pasará ahora

La investigación seguirá centrada en pericias psicológicas y en una posible declaración de la niña mediante cámara Gesell. “Va a ser central el relato de la niña”, sostuvo Olguín.

Mientras tanto, los adultos que estaban presentes en la vivienda ya fueron identificados, aunque todavía no declararon formalmente debido a que podrían quedar imputados en la causa.

También interviene el fiscal Mauricio Del Cero, por el posible suministro de drogas, y el Servicio Local de Promoción de Derechos del Niño, debido a la presencia de otras menores en el lugar.

Un contexto familiar complejo

Según explicó la fiscal, la niña vive habitualmente con su abuela materna y estaba pasando el fin de semana con su padre, quien habría recuperado la libertad recientemente tras estar detenido.

La madre de la menor declaró que era la primera vez que la niña concurría a esa vivienda del macrocentro.

Por ahora, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante la reunión en la que supuestamente compartían una cena y cómo una menor terminó intoxicada con distintas sustancias ilegales y alcohol.

El caso generó fuerte conmoción en Bahía Blanca y reaviva la discusión sobre situaciones de vulnerabilidad infantil, consumo problemático y posibles delitos contra menores en contextos privados difíciles de reconstruir judicialmente.

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