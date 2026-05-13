Milito no se guardó nada: "Hoy nos sentimos, una vez más, robados" El presidente de Racing se quejó tras las dos expulsiones en el partido que finalmente clasificó a Central a semifinales del Apertura 13 de mayo 2026 · 22:55hs

"Hoy nos sentimos, una vez más, robados", disparó el presidente de Racing, Diego Milito, apenas consumada la derrota ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, que tuvo dos expulsados en el equipo de Avellaneda. El titular racinguista aseguró que "el fútbol argentino está roto" y llamó a "reconstruirlo de una vez por todas".

Tras la victoria de Central, que tuvo al VAR como protagonista e incluyó las expulsiones de Adrián martínez y Marco Di Césare, Milito felicitó a sus jugadores pero no se guardó nada. "Hoy nos sentimos, una vez más, robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera en que se terminó realmente nos deja no solamente tristes sino con ese enojo de decir: ¿hasta cuándo?".

"Uno viene con toda la ilusión, pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista", aseveró Milito, siempre sin mencionar explícitamente el arbitraje de Darío Herrera, para sentenciar que "el fútbol argentino está roto, no da para más, hay que hacer algo".

Finalmente, instó a "dirigentes, jugadores e hinchas" a "reflexionar. Estoy acá, a plena disposición para empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino", concluyó.