Cuándo se juegan las semifinales del torneo Apertura: días y horarios de los encuentros

Tras los dos encuentros de este miércoles, se definieron los cruces entre los cuatro mejores equipos del campeonato que lucharán por un lugar en la gran final

Los encuentros de semifinales se disputarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo

Luego de una apasionante jornada de cuartos de final, la Liga Profesional anunció días y horarios de cara a las semifinales donde se determinarán quienes serán los finalistas del torneo Apertura .

En el primer turno del martes, Belgrano derrotó por 2-0 a Unión en Córdoba. Los goles fueron convertidos en el segundo tiempo, el primero tras un cabezazo de Adrián Sánchez y luego, Ramiro Hernández cerró la victoria en la agonía del partido.

En este mismo lado del cuadro, Argentinos venció por la mínima a Huracán en La Paternal gracias al gol de Tomás Molina en el tiempo extra. Con este resultado, se determinó que el "Pirata" y el "Bicho" se enfrenten por un lugar en la final. El encuentro será en la Paternal debido a que los dirigidos por Nicolás Diez quedaron mejor ubicados en la zona que los de Ricardo Zielinski.

Al día siguiente, Central consiguió su clasificación a las semifinales tras superar 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito con los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti. El Canalla se quedó con la victoria en un partido cargado de polémica debido a las dos expulsiones sufridas por el conjunto de Avellaneda, que derivaron en las explosivas declaraciones del presidente Diego Milito.

En las últimas horas del miércoles, River logró un cómodo triunfo por 2-0 frente Gimnasia de La Plata en condición de local, luego de lo que fue el sufrido encuentro de octavos ante San Lorenzo que se definió desde el punto penal. Así, el Millonario y el Canalla se enfrentarán en la próxima instancia.

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Cronograma de las semifinales del torneo Apertura

Cabe recordar que las semifinales se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase regular. Por otro lado, la final se jugará en estadio neutral, el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Sábado 16 de mayo

River Plate (2ºB) - Central (4ºB): 19.30 en el estadio Monumental

Domingo 17 de mayo

Argentinos Juniors (3ºB) - Belgrano (5ºB): 17 en el estadio Diego Armando Maradona