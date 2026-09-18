Un exjugador de Newell's confesó que sufrió depresión y que un llamado de su psicóloga le salvó la vida

Contó que empezó a sentirse mal tras tener su primera experiencia en un club europeo y que luego tuvo problemas de alcoholismo

Desde hace un tiempo, distintas celebridades y deportistas comenzaron a abrirse para contar sus problemas de salud mental derivados de la exposición a la fama y las presiones de sus rutinas. En las últimas horas, quien lo hizo fue Jonatan Cristaldo, exjugador de Newell's , quien confesó que un llamado de su psicóloga le salvó la vida .

Surgido de las inferiores de Vélez, en donde tuvo un recordado paso por ser titular en el equipo que ganó el torneo Clausura 2009 de la mano de Ricardo Gareca, Cristaldo fue traspasado al Metalist Járkov de Ucrania en donde, afirmó, comenzaron sus problemas de salud mental .

“En los primeros meses en Ucrania no hacía goles. Me acuerdo que hago un lindo gol en un entrenamiento y el traductor me dijo que el entrenador estaba contento conmigo. Pero yo le dije: «No, pero ¿sabés que estoy triste?» . Yo me daba cuenta que algo en mí no estaba bien", aseguró en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "Me acostaba tarde y me levantaba al mediodía. Me sentía solo, no era feliz. Empecé a tapar mis vacíos comprándome cosas, con el alcohol, con mujeres. Lloraba solo. Fue muy triste. Tomaba para emborracharme y dormirme, el alcohol era mi escape".

"Mi terapeuta me salvó la vida"

Tras un breve repaso por su carrera, que continuó en Italia, Brasil y México antes de retornar al país para volver vestir la camiseta de Vélez, y luego pasar por Racing y Newell's, el delantero contó que vivió una profunda depresión.

Ya en Argentina nuevamente, durante su estadía en el club de Liniers, Cristaldo dejó de sentir ganas de jugar al fútbol: "No quería ir a entrenar. Iba por obligación, pero no quería jugar. En ese momento no me daba cuenta lo que me pasaba".

Antes de pasar a Racing, estuvo 6 meses sin jugar: "Los primeros meses fueron bravísimos porque solamente dormía, me quedaba tirado en mi cama. Mis hijos eran chiquitos, no disfrutaba de ellos. Los miraba, pero era una planta. Solamente quería estar tirado en la cama. Ahí me empecé a dar cuenta que necesitaba ayuda. El 5 de marzo iba a cumplir 29 años y me quería retirar porque no era feliz jugando al fútbol. No estaba siendo feliz y yo amaba al fútbol. Me dije a mí mismo que era muy joven y decidí ponerme a entrenar”.

Jonatan Cristaldo, durante un entrenamiento en Bella Vista.

Previo al llamado del Chacho Coudet para formar parte de un equipo con el que luego ganaría dos títulos, Cristaldo vivió un momento determinante en su vida: "Tuve pensamientos suicidas. Iba con mi camioneta por la Panamericana y me la quería dar porque ya no aguantaba más el dolor y el sufrimiento. No encontraba otra salida, no aguantaba más. Sentía un dolor tan profundo que pensaba que la única solución que tenía era apagarme".

En ese momento, describió cómo su psicóloga le salvó la vida gracias a un llamado telefónico: "Mi terapeuta me salvó la vida. Sonó el teléfono y era ella. La atendí llorando y le dije lo que iba a hacer. Ella me dijo que me tranquilice y que estacione en algún lado. Yo lloraba como un niño".

Paso por Newell's y resurgimiento

A mediados de 2018, Racing y Coudet le abrieron las puertas para volver a las canchas: "Fue un reinicio a mi carrera y mi vida en todo sentido. Estoy súper agradecido al Chacho por la oportunidad que me dio porque, en ese tiempo, estaba saliendo de una depresión y había estado seis meses sin jugar. Él apostó por mí y se enteró que estaba entrenando”.

A pesar de salir campeón, contó que seguía estando triste y reflexionó: "El dinero no te llena". Al año siguiente, fue denunciado por violencia de género por su pareja de entonces, Morella de Las Heras, quien en marzo de 2021 pidió al Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires que la causa se archive.

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Tras un breve paso por Newell's en 2021, en el que disputó 22 partidos y convirtió 3 goles, fue transferido al fútbol boliviano, donde jugó en Independiente Petrolero y en Oriente Petrolero.

En este último club tuvo como entrenador a Ángel Guillermo Hoyos, quien hasta hace poco dirigió a Lionel Messi en Inter Miami y que ayudó a Cristaldo a resurgir a partir de la religión: "A los 33 años, me cambió mi vida ir a una iglesia cristiana. Ahí aprendí a ser papá, amigo, hermano y esposo. Yo pensaba que me las sabía todas”.

“Encontré un horizonte para apuntar, seguir un camino. Porque yo iba de un lado a otro. Si no tenés una identidad, andás buscando por todos lados para intentar llenar los vacíos, que en mi caso solo Dios los llena. Porque yo tenía todo, había ganado títulos, pero todo era pasajero para mí”, concluyó.

En Rosario, los equipos médicos del Sies ofrecen escucha y orientación ante crisis vinculadas a la salud mental. Este servicio está disponible a través de un llamado telefónico gratuito al 107 durante las 24 horas.

Los profesionales convocados para intervenir y prevenir un suicidio pueden atender a las personas afectadas y también a sus familiares, allegados u otras personas de su entorno. En estos últimos casos, es posible asesorarse para saber cómo acompañar a quienes están en una situacion de sufrimiento y piensan en terminar con su vida.