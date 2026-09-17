La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44% entre los jóvenes

Uno de cada cuatro endeudados de la ciudad tiene pagos atrasados. La deuda total supera los $2,1 billones y los mayores niveles de incumplimiento aparecen entre los menores de 30 años y quienes recurren a créditos no bancarios.

Endeudamiento. El grupo de 20 a 24 años presenta la tasa de mora más alta con un 44%, seguido por los de 25 a 29 años con un 38%.

El endeudamiento se convirtió en un problema extendido entre los argentinos y hogares rosarinos no son la excepción. De las 494.297 personas de la ciudad que mantienen algún tipo de deuda, 127.797 están en mora. Es decir, el 25,9% de los rosarinos endeudados no está pagando , según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), realizado en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) actualizados a julio de 2026.

La radiografía muestra, además, que las dificultades para afrontar los compromisos financieros no se distribuyen de manera uniforme. Los jóvenes son los que presentan los mayores problemas , mientras que la morosidad cambia significativamente de acuerdo con quién otorgó el crédito. Los bancos muestran porcentajes sensiblemente inferiores a los prestamistas no bancarios, donde los atrasos pueden alcanzar a más de la mitad de los clientes.

El volumen de deuda acumulada también da cuenta de la magnitud del fenómeno. Los rosarinos deben en conjunto $2,127 billones y la deuda mediana se ubica en $1.255.000. En términos de montos, el 24,2% del dinero adeudado se encuentra en mora.

Mate centra buena parte de su análisis en el crédito para consumo, al considerar que allí se encuentra el núcleo de la problemática social del endeudamiento. De cada 100 créditos de este tipo otorgados en Rosario, 55 corresponden a bancos y 45 a prestamistas no bancarios.

El informe aclara que los préstamos hipotecarios y prendarios responden a una lógica diferente. Son operaciones por montos considerablemente superiores y presentan tasas de morosidad mucho más bajas. En Rosario hay apenas 2.275 personas con créditos hipotecarios, con una deuda mediana de $112.324.000 y una mora del 1,2%. En los prendarios, en tanto, hay 10.936 deudores y la morosidad alcanza el 5,4%.

La situación es muy distinta entre los créditos destinados al consumo. Allí aparecen 491.845 personas, con una deuda total de $1,64 billones y una deuda mediana de $604.000. La mora alcanza al 23,1% de quienes tomaron este tipo de financiamiento.

Otro dato que pone el foco sobre la capacidad de pago es que unas 198 mil personas, equivalentes al 40% de los deudores, tienen compromisos inferiores a media canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes. Es decir, los problemas de pago no están necesariamente asociados a deudas millonarias.

Los jóvenes, los más afectados

La edad aparece como una de las variables más relevantes. El nivel de mora más alto de toda la serie se registra entre los rosarinos de 20 a 24 años: el 44% de quienes tienen deudas dentro de ese grupo no está pagando.

Entre los jóvenes de 25 a 29 años la proporción continúa siendo muy elevada, con un 38%, mientras que entre los 30 y 34 años baja al 35%. En la franja de 35 a 39 años se ubica en 31% y entre los 40 y 44 años alcanza el 27%.

A partir de allí, la morosidad desciende progresivamente. Entre los 45 y 49 años es del 24%; entre los 50 y 54, del 21%; y entre los 55 y 59, del 19%. Entre los 60 y 74 años se mueve entre el 16% y el 17%.

Mate sintetizó esa diferencia señalando que entre los 20 y los 29 años alrededor del 40% está en mora, frente al 17% entre los 60 y 74 años. El centro de estudios relaciona la situación de los jóvenes con condiciones de mayor precariedad laboral y de ingresos, que dificultan sostener los compromisos asumidos en un mercado en el que confluyen créditos bancarios, billeteras virtuales y otras formas de financiamiento.

Bancos y fintech: dos realidades diferentes

Una de las diferencias más marcadas surge al observar quién presta el dinero. En Rosario, el crédito rápido no bancario —que incluye financieras y aplicaciones de préstamos inmediatos o de “crédito fácil”— presenta una mora del 59%, la mayor entre los tipos de prestamistas relevados por Mate.

Le siguen otros prestadores no bancarios, con 55%, y el financiamiento de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar, donde la mora llega al 50%.

Las fintech y billeteras virtuales presentan una morosidad del 23%, mientras que las tarjetas no bancarias llegan al 21% y las tarjetas de supermercados, al 20%.

La situación cambia al ingresar al sistema bancario tradicional. Los bancos privados registran una mora del 16% y los públicos del 13%. Las mutuales y cooperativas se ubican en el 15%. En el extremo inferior aparecen los créditos otorgados por automotrices de marca, con apenas 6%.

La diferencia también se observa en los montos. La deuda mediana de quienes recurren a fintech y billeteras es de apenas $149.000, frente a $1.018.000 entre los clientes de bancos privados y $1.016.000 en los públicos. En los créditos rápidos no bancarios, la deuda mediana alcanza los $463.000.

Para Mate, este contraste resulta central para comprender el problema y apuntó que “los préstamos pequeños incorporan mayores niveles de riesgo y terminan registrando porcentajes mucho más elevados de incobrabilidad".

Un 42% de clientes con deuda en mora

Cuando el análisis baja a las entidades concretas aparece un dato particularmente significativo por su relación directa con el consumo cotidiano. El Banco de Servicios Financieros Carrefour, que según explica Mate provee las tarjetas utilizadas para comprar en el supermercado, tiene 17 mil clientes endeudados en Rosario y el 42% está en mora. Se trata del porcentaje más alto entre las grandes entidades individualizadas en ese tramo del informe. Incluso supera ampliamente a Mercado Libre, que es el prestamista con mayor cantidad de personas alcanzadas en la ciudad.

Mercado Libre tiene 135 mil rosarinos con deuda, de los cuales el 15% está en mora. Le siguen Banco Macro, con 95 mil deudores y una mora del 11%; Tarjeta Naranja, con 81 mil y 22%; y Nuevo Banco de Santa Fe, con 79 mil clientes y una morosidad del 7%.

Entre otras entidades, Banco Galicia tiene 63 mil deudores y una mora del 21%; Santander, 46 mil y 11%; BBVA, 46 mil y 23%; Banco Nación, 39 mil y 16%; y Banco Municipal de Rosario, 38 mil y 9%.

En el universo digital los porcentajes vuelven a subir con fuerza. Naranja Digital presenta 33 mil personas con deuda y una mora del 39%, mientras que Finanzas Digitales —identificada por Mate con el sistema Cuotas Go— alcanza a 20 mil personas y tiene al 40% de sus clientes en mora.

Más créditos, más dificultades para pagar

El relevamiento también permite seguir qué ocurre cuando una persona acumula obligaciones con diferentes entidades. A medida que aumenta la cantidad de prestamistas, crece la proporción de personas que deja de pagar. Entre quienes tienen deuda con una sola entidad, la mora es del 21%. Con dos prestamistas sube al 25%; con tres llega al 31%; con cuatro alcanza el 38% y entre quienes deben a cinco o más entidades trepa al 54%.

Además, 83.741 rosarinos tienen toda su deuda en mora, lo que representa al 17% del total de deudores de la ciudad. Como advierte Mate, en estos casos no se trata simplemente del atraso en una cuota. Es que esas personas ya no mantienen crédito al día con ninguna de las entidades a las que deben.

La mora también aparece en los extremos de la escala de endeudamiento. Entre quienes deben menos de un décimo de una canasta básica, el 35% está atrasado. El porcentaje baja hasta el 19% en algunos tramos intermedios, pero vuelve a crecer entre las deudas más grandes: alcanza el 31% entre quienes deben entre cinco y diez canastas y el 37% para aquellos cuya deuda equivale a diez canastas o más.

Las billeteras virtuales tienen un alto porcentaje de clientes con deudas.

Las fintech, puerta de entrada al crédito

El trabajo de Mate indaga además cómo ingresaron al mercado financiero quienes actualmente tienen problemas para pagar. De las 127.797 personas que hoy están en mora, 32.743 aparecieron en la Central de Deudores después de agosto de 2024. El análisis permite reconstruir con qué entidad comenzaron a endeudarse.

Entre ese universo, Mercado Libre aparece como la principal puerta de entrada, con el 28% y 8.332 personas. Le siguen Tarjeta Naranja, con el 11% y 3.360 casos, y Finanzas Digitales, con el 8% y 2.345 personas.

Pero cuando las entidades se agrupan según el tipo de prestamista, las fintech y billeteras ocupan claramente el primer lugar: el 39% de quienes hoy están en mora y comenzaron recientemente su recorrido crediticio lo hizo a través de una fintech o billetera. Los bancos privados representan el 29%.

Mate también siguió durante dos años a personas que inicialmente tenían una sola deuda para observar qué ocurrió después. Allí encontró que el 51% de quienes comenzaron con un crédito rápido no bancario hoy está en mora. Entre quienes ingresaron mediante una fintech o billetera, la proporción es del 29%, mientras que baja al 23% entre quienes comenzaron con un banco privado y al 15% entre quienes lo hicieron con un banco público.

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El informe completa esa radiografía con casos concretos de rosarinos que comenzaron con una deuda pequeña y terminaron acumulando obligaciones con varias entidades. Uno de ellos corresponde a un joven de entre 20 y 24 años que en enero de 2025 debía $53.000 a Mercado Libre y no registraba otros compromisos. Un año y medio después acumulaba $1.353.000 con cinco entidades, 26 veces el monto inicial, y estaba en mora desde mayo.

Los ejemplos sirven para mostrar el recorrido que está detrás de los números. Para Mate, en muchos casos las personas van tomando nuevas deudas para cubrir obligaciones anteriores y, ante ingresos insuficientes o inestables, el proceso termina generando una “bola de nieve” difícil de detener.