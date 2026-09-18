Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

El exentrenador de la selección de básquet estuvo presente en el Invencible Rosario y puso al "deporte como un remedio a los problemas de la sociedad"

Rosario recibió a miles de atletas con motivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , pero también a otras grandes figuras se acercaron a la ciudad para seguir las acciones. Este viernes, Julio Lamas, histórico entrenador de la selección argentina de básquet, llegó al Invencible Rosario para ver judo y habló sobre la importancia del evento .

El referente del deporte a nivel nacional dialogó con La Capital y confesó: “Estoy emocionado y con una alegría enorme por ver las instalaciones que van a quedar en la provincia de Santa Fe. Estuve ayer y anteayer en Rafaela y estos días acá, me parece que esto va a ser un legado muy importante, que va a ser un antes y un después ”.

Con una voz más que autorizada por su extensa trayectoria y colaboraciones con diferentes disciplinas, Lamas destacó el valor de la llegada de los Juegos Suramericanos a la provincia y los grandes resultados que puede dejar para el deporte albiceleste en los próximos años.

El exentrenador aclaró que “todos los deportes menos el fútbol necesitan mejorar las instalaciones y las estructuras” , por lo que resultó que es despliegue realizado para estos Juegos “cumplen con creces” estas expectativas. “Levanta la mirada. Es una inyección de optimismo, así que estoy muy feliz por eso” , afirmó.

El exentrenador de la selección de básquet apoyó a los deportistas argentinos en Rosario.

Al referirse a Rosario en particular, Lamas indicó que lo que sucede “con la estructura deportiva del parque Independencia va a ser un antes y un después para la ciudad”.

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“Es importante tener una ciudad del deporte, un centro de entrenamiento a nivel nacional o un lugar donde hacer eventos deportivos internacionales permanentemente”, destacó el ex-DT de la selección de básquet.

El talento argentino

En relación a los deportistas que buscan alcanzar el alto rendimiento, Lamas sostuvo: “La batalla es siempre ser cada vez un cachito mejor y ser tu mejor versión. Dentro de ese aspecto, el deporte tiene varias cosas: la genética y la epigenética. La genética es el talento que vos tenés, los genes. La epigenética, son los hábitos que le ponés, la estructura y la metodología”.

Una multitud se acercó al nuevo microestadio rosarino para ver judo este viernes. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

“Nosotros en la genética siempre hemos sido competitivos. En la metodología, tenemos buenos entrenadores y formadores. Necesitábamos mejoras en la estructura. Esto le da una inyección. Así que lo veo como algo buenísimo para tener proyectos a mediano plazo y largo plazo. El deporte se desarrolla en periodos de tiempo, que no son la urgencia que nosotros vemos cuando queremos ganar el próximo partido, aunque también estamos para eso”, indicó el referente deportivo en conversación con este medio.

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Lamas insistió en que está con “mucho optimismo de ver lo que está pasando con los Juegos Suramericanos”, ya que le “encanta ver a los colegios y a las familias viendo deportes que no ven habitualmente”.

El valor del deporte

Con respecto a la participación de las escuelas en estos Juegos, el exentrenador albiceleste señaló: “Me parece que juntar educación con deporte es el camino porque aparte lo primero es la sociedad. Y el mundo ha cambiado tanto que hoy tenemos problemas nuevos”.

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Lamas hizo hincapié en que “el aislamiento, el exceso de uso de pantallas y otros problemas de la sociedad” requieren de “un remedio con algo de toda la vida, que es el deporte”.

“Más allá de que yo creo que Argentina tiene una red fenomenal, tenemos 12 mil clubes. A esos clubes registrados asisten 5 millones de personas. La provincia de Santa Fe tiene más de 700 clubes. Es una red fenomenal que tenemos para poder salir del aislamiento, de la pantalla, sacar a los pibes de la calle, meterlos en el deporte y funcionar en comunidad”, concluyó Lamas para La Capital.