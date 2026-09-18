La Capital | Ovación | Julio Lamas

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

El exentrenador de la selección de básquet estuvo presente en el Invencible Rosario y puso al "deporte como un remedio a los problemas de la sociedad"

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

18 de septiembre 2026 · 16:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
Julio Lamas dijo presente en el Invencible Rosario para presenciar los Juegos Suramericanos.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Julio Lamas dijo presente en el Invencible Rosario para presenciar los Juegos Suramericanos.

Rosario recibió a miles de atletas con motivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero también a otras grandes figuras se acercaron a la ciudad para seguir las acciones. Este viernes, Julio Lamas, histórico entrenador de la selección argentina de básquet, llegó al Invencible Rosario para ver judo y habló sobre la importancia del evento.

El referente del deporte a nivel nacional dialogó con La Capital y confesó: “Estoy emocionado y con una alegría enorme por ver las instalaciones que van a quedar en la provincia de Santa Fe. Estuve ayer y anteayer en Rafaela y estos días acá, me parece que esto va a ser un legado muy importante, que va a ser un antes y un después”.

Con una voz más que autorizada por su extensa trayectoria y colaboraciones con diferentes disciplinas, Lamas destacó el valor de la llegada de los Juegos Suramericanos a la provincia y los grandes resultados que puede dejar para el deporte albiceleste en los próximos años.

El exentrenador de la selección de básquet apoyó a los deportistas argentinos en Rosario.

El exentrenador de la selección de básquet apoyó a los deportistas argentinos en Rosario.

Rosario aporta infraestructura al deporte

El exentrenador aclaró que “todos los deportes menos el fútbol necesitan mejorar las instalaciones y las estructuras”, por lo que resultó que es despliegue realizado para estos Juegos “cumplen con creces” estas expectativas. “Levanta la mirada. Es una inyección de optimismo, así que estoy muy feliz por eso”, afirmó.

Al referirse a Rosario en particular, Lamas indicó que lo que sucede “con la estructura deportiva del parque Independencia va a ser un antes y un después para la ciudad”.

>> Leer más: La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

“Es importante tener una ciudad del deporte, un centro de entrenamiento a nivel nacional o un lugar donde hacer eventos deportivos internacionales permanentemente”, destacó el ex-DT de la selección de básquet.

El talento argentino

En relación a los deportistas que buscan alcanzar el alto rendimiento, Lamas sostuvo: “La batalla es siempre ser cada vez un cachito mejor y ser tu mejor versión. Dentro de ese aspecto, el deporte tiene varias cosas: la genética y la epigenética. La genética es el talento que vos tenés, los genes. La epigenética, son los hábitos que le ponés, la estructura y la metodología”.

Una multitud se acercó al nuevo microestadio rosarino para ver judo este viernes.

Una multitud se acercó al nuevo microestadio rosarino para ver judo este viernes.

“Nosotros en la genética siempre hemos sido competitivos. En la metodología, tenemos buenos entrenadores y formadores. Necesitábamos mejoras en la estructura. Esto le da una inyección. Así que lo veo como algo buenísimo para tener proyectos a mediano plazo y largo plazo. El deporte se desarrolla en periodos de tiempo, que no son la urgencia que nosotros vemos cuando queremos ganar el próximo partido, aunque también estamos para eso”, indicó el referente deportivo en conversación con este medio.

>> Leer más: Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

Lamas insistió en que está con “mucho optimismo de ver lo que está pasando con los Juegos Suramericanos”, ya que le “encanta ver a los colegios y a las familias viendo deportes que no ven habitualmente”.

El valor del deporte

Con respecto a la participación de las escuelas en estos Juegos, el exentrenador albiceleste señaló: “Me parece que juntar educación con deporte es el camino porque aparte lo primero es la sociedad. Y el mundo ha cambiado tanto que hoy tenemos problemas nuevos”.

Lamas hizo hincapié en que “el aislamiento, el exceso de uso de pantallas y otros problemas de la sociedad” requieren de “un remedio con algo de toda la vida, que es el deporte”.

“Más allá de que yo creo que Argentina tiene una red fenomenal, tenemos 12 mil clubes. A esos clubes registrados asisten 5 millones de personas. La provincia de Santa Fe tiene más de 700 clubes. Es una red fenomenal que tenemos para poder salir del aislamiento, de la pantalla, sacar a los pibes de la calle, meterlos en el deporte y funcionar en comunidad”, concluyó Lamas para La Capital.

Noticias relacionadas
el tecnico de inglaterra recordo la derrota ante argentina: era como esperar la muerte

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: "Era como esperar la muerte"

Djorkaeff Reasco abrió el marcador en el empate entre Flamengo e Independiente del Valle

El gol de un ex-Newell's no alcanzó y Flamengo está en semifinales de la Libertadores

Los hinchas de Central coparán las tribunas del estadio Madre de Ciudades

Central agotó las populares para socios de cara a la Supercopa Internacional ante Estudiantes

La selección argentina cayó ante Venezuela en el estadio cubierto de Newell’s.

Juegos Suramericanos: el vóley playa y el tradicional no tuvieron un buen día

Ver comentarios

Las más leídas

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Lo último

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

El municipio enviará el mensaje de adhesión al Concejo para que la norma aprobada por el Senado se pueda aplicar en la ciudad
Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970
Policiales

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron
Policiales

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 
Política

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Ovación
La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
Ovación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: Era como esperar la muerte

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: "Era como esperar la muerte"

Policiales
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

La Ciudad
Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
La Ciudad

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río
La Ciudad

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un Sunset en el Cristo
La Región

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua
Agro

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado
La Ciudad

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos
Política

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos

El gaucho narco: avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Policiales

El "gaucho narco": avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %
Economía

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos
Policiales

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son
La Ciudad

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie
Información General

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina
Economía

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico
Policiales

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias
Juegos Suramericanos

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal
La región

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal