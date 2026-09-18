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Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

La víctima denunció el robo a la madrugada. Los ladrones se llevaron su camioneta, electrodomésticos y 750.000 pesos en efectivo del barrio Fincas del Rosedal

18 de septiembre 2026 · 12:30hs
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El robo ocurrió este jueves en Belgrano al 4900.

Foto: Google Street View.

El robo ocurrió este jueves en Belgrano al 4900.

La denuncia de un robo en Ybarlucea expuso este jueves el plan de un grupo de delincuentes que incluyó la privación ilegal de la libertad en el extremo norte del departamento Rosario. Según la versión preliminar, los ladrones sorprendieron a la víctima mientras dormía y la encerraron después de golpearla.

La Policía de Santa Fe confirmó el episodio a la madrugada, cuando un vecino del barrio Fincas del Rosedal fue a la subcomisaría 17ª para contar lo que le había ocurrido. Previamente había estado inmovilizado en el baño de su casa mientras la banda buscaba elementos de valor.

En primer lugar, los agentes comprobaron que los maleantes se habían llevado 750.000 pesos en efectivo y una camioneta. Además, comprobaron que faltaban algunos electrodomésticos y el teléfono celular del denunciante.

¿Cómo fue el robo en Ybarlucea?

De acuerdo a fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, los delincuentes ingresaron a las 3 de la mañana en una vivienda ubicada sobre Belgrano al 4900. En ese momento, el propietario no advirtió lo que estaba sucediendo.

Cuando la víctima se despertó, dos hombres ya estaban adentro del domicilio, listos para evitar que pidiera ayuda. En ese momento le ataron las manos y le taparon la cabeza.

>> Leer más: Liberaron al único sospechoso por el crimen de una mujer de 86 años en barrio Ludueña

En segundo lugar, los ladrones llevaron al dueño de la casa hasta el baño y lo encerraron. Finalmente, consiguieron encender su Ford Ranger y escaparon con el botín antes del amanecer.

Cuando el denunciante consiguió desatarse y salir, empezó a revisar qué pertenencias faltaban. Así estableció que se habían llevado un Iphone 17 Pro Max, un televisor de 32 pulgadas y una Playstation 5, junto con el dinero en efectivo.

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