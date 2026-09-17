Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos.

En la audiencia imputativa se expuso una situación compleja por la cual la Secretaría de Niñez ya había intervenido a partir de dos episodios similares

El caso del niño de 5 años que quedó internado al hallarse cocaína en su organismo llegó a instancia penal y sus padres quedaron presos. La Fiscalía les imputó tentativa de homicidio al considerar que le suministraron la droga con conocimiento de que podía provocarle la muerte.

Durante la audiencia, realizada este jueves en el Centro de Justicia Penal, quedó expuesta una compleja situación de vulnerabilidad que atraviesa a toda la familia. En ese marco ya se habían registrado otras dos situaciones similares, por lo cual la Secretaría de Niñez interviene desde 2024.

Ahora la fiscal Andrea Vega les atribuyó a Valeria C. y Pablo B., ambos de 47 años, el delito de tentativa de homicidio agravada por el vínculo . La funcionaria había solicitado la prisión preventiva por un año, pero el juez Federico Rébola dispuso que la medida cautelar sea por seis meses.

Cocaína en su organismo

El hecho investigado ocurrió el 4 de septiembre, momentos antes de las 17.30, aunque la acusación contempla que el suministro de la sustancia pudo haber ocurrido hasta 72 horas antes. El niño presentó alteraciones del sensorio, vómitos y desviación de la mirada, por lo su madre lo trasladado al Centro de Salud Maiztegui.

Como los médicos no pudieron compensarlo se ordenó el traslado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde llegaron más de media hora después por la demora en la ambulancia del Sies. En el Vilela el test de orina dio positivo en cocaína y el niño quedó internado en terapia intensiva.

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La fiscal Vega sostuvo su acusación con dos antecedentes previos: entre diciembre de 2024 y enero de 2025 el niño había estado internado en el Vilela. Fue en dos ocasiones por situaciones similares, la primera por exposición a cocaína y la segunda a marihuana. Con ese marco ahora Fiscalía sostuvo que en el último episodio no se trató de negligencia, sino que le dieron la droga "a sabiendas de que dicha sustancia podía producirle su fallecimiento".

Vulnerabilidad social

La complejidad del caso toma dimensión si se lo ubica en las condiciones estructurales en que vive la familia en cuestión. La mujer es ama de casa, el hombre es cartonero y son los únicos adultos a cargo de sus hijos de 8 y 5 años. Todo ocurrió en un asentamiento precario de la zona sur, un sector signado por la venta y el consumo de drogas.

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La investigación busca determinar cómo se produjo la exposición a la droga y lo que se analizó en la audiencia es que pudo ser por restos de la sustancia que permanece en el nylon que envuelve las dosis de cocaína que se venden al menudeo. En la vivienda y en el exterior fueron hallados retazos de bolsas que se enviaron a peritar para determinar si tenían cocaína.

En una primera intervención de la Secretaría de Niñez, tras el caso ocurrido en 2024, se analizó ese aspecto ambiental como un factor que pudo influir en aquel episodio. Ahora la Fiscalía consideró que en el último hecho no hubo negligencia sino dolo eventual. Sin embargo los detalles del hecho todavía están bajo investigación.

Intervenciones de Niñez

Por fuera de la cuestión penal lo que expone esta causa es una intervención de Niñez que en casi dos años no implicó un cambio integral en la situación del niño. Según pudo saber La Capital, el chico estaba referenciado en el centro de salud y este año mantuvo su escolaridad aunque con intermitencias. Pero el marco de vulnerabilidad estructural advertido en 2024 no se revirtió del todo y esa situación derivó en episodios más complejos ahora abordados por la Fiscalía.

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A partir de la última internación del chico cambió el marco de intervención de la Secretaría de Niñez. El organismo dispuso una nueva medida de protección para resguardar no solo al niño sino también a su hermano de 8 años.

A la intervención de Niñez le corresponde garantizar el resguardo de los niños mientras avanzan las actuaciones judiciales y se determina cuál será el ámbito adecuado para su cuidado. La medida es independiente de la causa penal en la que los padres quedaron imputados y con prisión preventiva.