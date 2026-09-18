Juegos Suramericanos, día 7: todo lo que hay que saber de un sábado a full

Este sábado, en la continuidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la actividad será abundante con una nutrida presencia de atletas de Rosario y los estadios de Newell's como gran centro de atracción.
La competencia cumple una semana completa y Rosario tendrá una variada oferta, con el fútbol como opción muy atractiva
Este sábado, en la continuidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la actividad será abundante con una nutrida presencia de atletas de Rosario y los estadios de Newell's como gran centro de atracción.
En el Invencible Rosario, en shiai masculino hasta 100 kilos, se presentará el judoca rosarino Ivo Dargoltz. Los preliminares comenzarán a las 10 y la final será aproximadamente a las 12.30.
En el Invencible Centro Acuático Provincial, en la zona sur de la ciudad, la natación artística continuará con su programa desde el mediodía. Duetos libre y duetos mixtos competirán por medallas.
>> Leer más: Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"
El estadio Claudio Newell, en tanto, volverá a ser el escenario donde Argentina, en vóley, enfrente a Colombia desde las 19, en su tercera presentación. La rosarina Martina Bednarek forma parte del plantel albiceleste. A las 15, Chile se medirá con Paraguay.
Otros rosarinos que se presentarán en la fecha son los hermanos Francisco y Tobías Giorgis, quienes disputarán, en esquí acuático en la ciudad de Santa Fe, la final de overall desde las 13.30.
Desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa, Argentina enfrentará a Uruguay. Previamente, a las 10, Paraguay se medirá con Venezuela.
La imagen de la joven gendarme invadió la plaza 25 de Mayo con un pedido unánime. Elio, su hermano, aseguró: "Vi cómo el femicida quiso cubrir todo"