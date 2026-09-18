Juegos Suramericanos, día 7: todo lo que hay que saber de un sábado a full

La competencia cumple una semana completa y Rosario tendrá una variada oferta, con el fútbol como opción muy atractiva

El Coloso volverá a ser centro de atención, con Argentina ante Uruguay. Los Juegos Suramericanos, a full.

Este sábado , en la continuidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la actividad será abundante con una nutrida presencia de atletas de Rosario y los estadios de Newell's como gran centro de atracción.

En el Invencible Rosario, en shiai masculino hasta 100 kilos, se presentará el judoca rosarino Ivo Dargoltz . Los preliminares comenzarán a las 10 y la final será aproximadamente a las 12.30.

En el Invencible Centro Acuático Provincial, en la zona sur de la ciudad , la natación artística continuará con su programa desde el mediodía. Duetos libre y duetos mixtos competirán por medallas.

Sábado de fútbol y vóley en Newell's

El estadio Claudio Newell, en tanto, volverá a ser el escenario donde Argentina, en vóley, enfrente a Colombia desde las 19, en su tercera presentación. La rosarina Martina Bednarek forma parte del plantel albiceleste. A las 15, Chile se medirá con Paraguay.

Otros rosarinos que se presentarán en la fecha son los hermanos Francisco y Tobías Giorgis, quienes disputarán, en esquí acuático en la ciudad de Santa Fe, la final de overall desde las 13.30.

Desde las 15, en el estadio Marcelo Bielsa, Argentina enfrentará a Uruguay. Previamente, a las 10, Paraguay se medirá con Venezuela.