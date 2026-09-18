La Capital | La Ciudad | UNR

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El martes 22 comenzará a funcionar en Italia y Córdoba, donde montaron un amplio estudio con cámaras y una sala para streaming

18 de septiembre 2026 · 06:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El nuevo estudio de la radio de la UNR fue montado en el segundo piso del histórico edificio de rectorado.

Foto: Camila Casero / prensa UNR

El nuevo estudio de la radio de la UNR fue montado en el segundo piso del histórico edificio de rectorado.
La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

Foto: Camila Casero / prensa UNR
La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

Foto: Camila Casero / prensa UNR
La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

Foto: Camila Casero / prensa UNR

El próximo martes 22 de septiembre, el programa "Radioactividad" conducido por Pablo Feldman dará el puntapié inicial a las transmisiones de radio UNR desde su nueva casa en el rectorado de la universidad. Es que tras varios meses de mudanza y puesta a punto, la emisora deja sus históricos estudios de Urquiza 2050 para trasladarse a la emblemática ochava de Córdoba e Italia.

Resultado de un proyecto de planificación de unos cinco años, no se trata solo de un cambio de domicilio, sino de una transformación que apunta a posicionar al medio de la UNR y sumarle vida a la casona de la zona del Paseo del Siglo.

"Ya la radio nos estaba quedando chica, y este nuevo estudio tiene unos 50 metros cuadrados, el doble que el anterior", destacó a La Capital Lucas Del Chierico, director de la radio, que comenzó a funcionar en julio de 1994, siempre desde la planta alta de Urquiza al 2000.

Nuevo estudio para la radio de la UNR

Siete cámaras de alta definición, micrófonos nuevos, salas de pre y posproducción, un estudio principal con una mesa en semicírculo y otro para streaming y un living diseñado para formatos audiovisuales ya se encuentran montados en el segundo piso de rectorado. La mudanza comenzó a principios de año y para ello hubo que adaptar la infraestructura para que funcione como radio. Entre esos cambios se destaca la insonorización, llevada adelante con el asesoramiento de la Escuela de Música de la UNR.

"Esto además se da en medio del achique de los medios públicos, con otras radios que están padeciendo recortes brutales. Y este estudio es el doble que el de la Universidad Nacional de La Plata", destacó Del Chierico.

Desde la Radio UNR señalaron además que el núcleo operativo de esta renovación incluye la incorporación de tecnología de punta "que garantiza una calidad de emisión superior" y un generador propio. Las nuevas instalaciones se diseñaron y montaron desde cero, a fin de garantizar la continuidad absoluta de la programación, que hoy cuenta con 32 programas, de lunes a viernes de 7 a medianoche, sábados de 7 a 19 y domingos desde las 10. Desde la radio apuntaron que este despliegue técnico fue posible gracias a la colaboración técnica de Unicanal y de la Escuela de Música de la universidad.

Puesta en valor del rectorado

"Este edificio viene recuperando la puesta en valor, como las áreas administrativas en el subsuelo", destacó Gonzalo García, secretario del Área de Comunicación y Medios. Se estima que con la radio ya funcionando circulen por rectorado semanalmente unas 90 personas. La obra, que comenzó en enero, se ejecutó con personal de mantenimiento y de la radio.

En cuanto al inmueble de Urquiza y Moreno, el espacio que la radio deja vacante no quedará desocupado. García adelantó que en la planta baja continuará la editorial de la UNR, mientras que la planta alta —donde hasta hoy funcionan los estudios de la radio— será adaptada para albergar al menos un aula y oficinas administrativas de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano, que este año comenzó a dar clases para unos 800 alumnos en carreras vinculadas al deporte y al cuidado. Al estar ubicado de manera contigua al gimnasio de la UNR, el inmueble permitirá articular de forma directa las actividades prácticas, teóricas y de gestión de esta flamante unidad académica en plena expansión.

Noticias relacionadas
El conflicto universitario sigue afectando a la comunidad educativa de la UNR

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

La Expo Carrera de la UNR convocó a miles de jóvenes de Rosario y el sur de Santa Fe

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

En Expo Carreras cada una de las 13 facultades cuenta con su propio stand, donde se puede acceder a información sobre carreras de grado, cursos y diferentes trayectorias formativas.

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

Puerto Emprende, un nuevo espacio abierto para los emprendedores

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Ver comentarios

Las más leídas

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Lo último

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un Sunset en el Cristo

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

La debacle de la agencia de autos Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Una de las clientas advirtió que los dueños de la agencia deben más de 3 millones de dólares y les rechazaron el concurso preventivo de acreedores

La debacle de la agencia de autos Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
Tragedia en la pileta del Jockey: duro cuestionamiento al MPA por la exclusión de directivos
La Ciudad

Tragedia en la pileta del Jockey: duro cuestionamiento al MPA por la exclusión de directivos

Las librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar
La Ciudad

Las librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar

Efecto Juegos Suramericanos: la ocupación hotelera llegó al límite

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Efecto Juegos Suramericanos: la ocupación hotelera llegó al límite

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia
La Ciudad

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles
Información General

El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Kily González, campeón con Messi: Me emociona que Leo haya querido que lo dirija

Kily González, campeón con Messi: "Me emociona que Leo haya querido que lo dirija"

Ovación
Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Newells: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Newell's: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Policiales
Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos
Policiales

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Cocaína en un niño: un marco de vulnerabilidad que llevó a detener a los padres

Cocaína en un niño: un marco de vulnerabilidad que llevó a detener a los padres

El gaucho narco: avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El "gaucho narco": avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

La Ciudad
Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río
La Ciudad

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

La debacle de la agencia de autos Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de la agencia de autos Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Las librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar

Las librerías independientes de Rosario tendrán su propio día para celebrar

Tragedia en la pileta del Jockey: duro cuestionamiento al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en la pileta del Jockey: duro cuestionamiento al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son
La Ciudad

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie
Información General

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina
Economía

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico
Policiales

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias
Juegos Suramericanos

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal
La región

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista
Policiales

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

La Policía persiguió durante una hora a un aguará guazú en Rosario
La Ciudad

La Policía persiguió durante una hora a un aguará guazú en Rosario

Messi protagonizó un fuerte cruce con el comisionado de la MLS tras el título
Ovación

Messi protagonizó un fuerte cruce con el comisionado de la MLS tras el título

Discapacidad: Bullrich admitió que la saltearon y la dejaron como una tonta
Política

Discapacidad: Bullrich admitió que la saltearon y la dejaron como una "tonta"

Milei redobla la apuesta por Malvinas con una ley de defensa de la soberanía
Política

Milei redobla la apuesta por Malvinas con una ley de defensa de la soberanía

Quini 6: de dónde son los apostadores que se llevaron más de $1.370 millones
Información General

Quini 6: de dónde son los apostadores que se llevaron más de $1.370 millones