La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El próximo martes 22 de septiembre, el programa "Radioactividad" conducido por Pablo Feldman dará el puntapié inicial a las transmisiones de radio UNR desde su nueva casa en el rectorado de la universidad. Es que tras varios meses de mudanza y puesta a punto, la emisora deja sus históricos estudios de Urquiza 2050 para trasladarse a la emblemática ochava de Córdoba e Italia.

Resultado de un proyecto de planificación de unos cinco años, no se trata solo de un cambio de domicilio, sino de una transformación que apunta a posicionar al medio de la UNR y sumarle vida a la casona de la zona del Paseo del Siglo.

"Ya la radio nos estaba quedando chica, y este nuevo estudio tiene unos 50 metros cuadrados, el doble que el anterior", destacó a La Capital Lucas Del Chierico, director de la radio, que comenzó a funcionar en julio de 1994, siempre desde la planta alta de Urquiza al 2000.

Siete cámaras de alta definición, micrófonos nuevos, salas de pre y posproducción, un estudio principal con una mesa en semicírculo y otro para streaming y un living diseñado para formatos audiovisuales ya se encuentran montados en el segundo piso de rectorado. La mudanza comenzó a principios de año y para ello hubo que adaptar la infraestructura para que funcione como radio. Entre esos cambios se destaca la insonorización, llevada adelante con el asesoramiento de la Escuela de Música de la UNR .

"Esto además se da en medio del achique de los medios públicos, con otras radios que están padeciendo recortes brutales. Y este estudio es el doble que el de la Universidad Nacional de La Plata", destacó Del Chierico.

Desde la Radio UNR señalaron además que el núcleo operativo de esta renovación incluye la incorporación de tecnología de punta "que garantiza una calidad de emisión superior" y un generador propio. Las nuevas instalaciones se diseñaron y montaron desde cero, a fin de garantizar la continuidad absoluta de la programación, que hoy cuenta con 32 programas, de lunes a viernes de 7 a medianoche, sábados de 7 a 19 y domingos desde las 10. Desde la radio apuntaron que este despliegue técnico fue posible gracias a la colaboración técnica de Unicanal y de la Escuela de Música de la universidad.

Foto: Camila Casero / prensa UNR

Puesta en valor del rectorado

"Este edificio viene recuperando la puesta en valor, como las áreas administrativas en el subsuelo", destacó Gonzalo García, secretario del Área de Comunicación y Medios. Se estima que con la radio ya funcionando circulen por rectorado semanalmente unas 90 personas. La obra, que comenzó en enero, se ejecutó con personal de mantenimiento y de la radio.

En cuanto al inmueble de Urquiza y Moreno, el espacio que la radio deja vacante no quedará desocupado. García adelantó que en la planta baja continuará la editorial de la UNR, mientras que la planta alta —donde hasta hoy funcionan los estudios de la radio— será adaptada para albergar al menos un aula y oficinas administrativas de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano, que este año comenzó a dar clases para unos 800 alumnos en carreras vinculadas al deporte y al cuidado. Al estar ubicado de manera contigua al gimnasio de la UNR, el inmueble permitirá articular de forma directa las actividades prácticas, teóricas y de gestión de esta flamante unidad académica en plena expansión.