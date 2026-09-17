Newell's: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Los pibes retomaron la senda del triunfo con un contundente 4-0 sobre San Martín (SJ), con línea de cinco, el regreso de Montero y Valentino Acuña de único cinco

Alejo Montero actuó 45 minutos como carrilero por derecha, en una línea de cinco en Newell's.

La reserva de Newell's volvió a gritar victoria con un resultado inobjetable, con el regreso de Alejo Montero tras su severa lesión, y con algunas cuestiones tácticas que llamaron la atención en el mundo rojinegro. Los pibes superaron claramente 4-0 a San Martín de San Juan , en un cotejo que se llevó adelante en el complejo de Bella Vista, por la fecha 9º del torneo Proyección.

El equipo rojinegro se impuso con goles de Tiago Grondona (2), Gino Barrio y Sebastián Montero , y de esa manera recuperó la vertical después de algunos traspiés.

En esta ocasión , el lateral derecho Alejo Montero, que integró la base de Newell's del año anterior de primera división, pudo sumar 45 minutos en este triunfo que no dejó ningún tipo de dudas.

Con línea de cinco atrás

En el Centro Griffa, Alejo Montero actuó como carrilero por derecha, en una línea de cinco, un poco más adelantado que Barrio.

Vale recordar que Alejo pudo empezar a retomar rodaje futbolístico después de nueve meses de inactividad, por una severa lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que sufrió durante un entrenamiento.

En esta oportunidad, jugó 45 minutos y en el complemento fue reemplazado por Agustín Melgarejo.

Con este marcador, Newell's trepó un poco hasta la 13º posición en el grupo B, con 9 puntos en 9 partidos. Mientras que los sanjuaninos se quedaron 12º, con 10 unidades en 9 encuentros.

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La formación de Newell's

En este cruce, La Lepra formó con Francisco Sciarini; Alejo Montero (Agustín Melgarejo), Gino Barrio (Alan Mereles), Valentín Rosso (Thiago Galli), Néstor Boretto, y Felipe Calderone; Blas Benedetto (Facundo Basualdo), Valentino Acuña y Tiago Grondona; Joaquín Amadío (Sebastián Montero), y Genaro Castelli.

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