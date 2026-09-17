Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La cultura del café de especialidad atraviesa un momento de auge en la Argentina, y esa expansión ya tiene su propio termómetro. The World's 100 Best Coffee Shops, la organización internacional que desde hace dos años elige a las cafeterías más destacadas del mundo, presentó esta semana la primera edición de su ranking de las mejores cafeterías pensado exclusivamente para el país. Entre las cien elegidas, Rosario logró colar seis propuestas, una marca que confirma el crecimiento del circuito cafetero local dentro del mapa nacional.
La primera gran noche de premiación de The Best Coffee Shops Argentina 2026 se realizó este miércoles en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. Fue la puesta de largo de un certamen inédito en el país, que toma como espejo al reconocido ranking internacional The World's 100 Best Coffee Shops y aplica los mismos parámetros de evaluación a la escena local.
El alcance de la convocatoria dejó en claro que el fenómeno del café de especialidad es un fenómeno de toda la Argentina: se presentaron 381 candidatos de todas las provincias, con propuestas tan diversas como barras de especialidad clásicas, espacios ultra-premium y servicios integrados dentro de restaurantes y hoteles.
Cómo se eligió a los ganadores
Para definir el listado, la organización combinó el voto del público con el análisis de un jurado especializado, que miró mucho más allá de lo que hay en la taza. Entre los criterios evaluados estuvieron la calidad del grano, la trazabilidad y los perfiles de tueste desarrollados por tostadores locales, la maestría técnica de los baristas, la consistencia del café, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera del local y su compromiso con la sostenibilidad.
En definitiva, el ranking premia a los espacios capaces de combinar técnicas artesanales con equipamiento de vanguardia, y su sola existencia confirma la velocidad con la que evoluciona el sector gastronómico y cafetero en el país.
Cuáles son las cafeterías rosarinas del ranking
Estos son los seis locales de Rosario que entraron al listado de las cien mejores cafeterías de la Argentina, con su posición y su dirección:
- 13 - Ruffo (Jujuy 2581)
- 14 - Lab de Juju (Santiago 601)
- 19 - Runge (Italia 543)
- 23 - Gota (Tucumán 1226)
- 50 - Arto (Tucumán 1932)
- 59 - Feka (Av. Carballo 174)
Las cafeterías de ciudad de Santa Fe que aparecen en el ranking
En el listado de las mejores cien cafeterías del país también aparecen cuatro locales de la ciudad de Santa Fe. Estos son:
- 64 - Leto
- 67 - Christen Coffee
- 94 - Ficus
- 96 - Garden Coffee
La conexión con el ranking mundial
El certamen argentino no surgió de la nada: cuenta con el respaldo directo de The World's 100 Best Coffee Shops, cuya segunda edición global se había presentado el 16 de febrero en el CoffeeFest de Madrid. Aquella vez, el podio quedó en manos de Onyx Coffee Lab (Estados Unidos), Tim Wendelboe (Noruega) y Alquimia Coffee (El Salvador), en una lista donde Latinoamérica se quedó con 32 de los cien lugares.
Sin embargo, esa fuerte presencia regional no se tradujo en más representantes argentinos. En la edición 2025 el país había logrado ubicar a seis locales en la tabla mundial: Barista Coffee House, Ninina, All Saints Café, LAB, Surry Hills y Negro. En 2026, esa cifra se redujo a la mitad: solo Negro Cueva de Café (puesto 94) y Surry Hills (puesto 99) lograron sostener un lugar, aunque ambos descendieron posiciones respecto del año anterior.
Esa relación explica, además, el doble protagonismo de Negro en la gala de Puerto Madero: el local porteño no solo mantuvo su lugar en el ranking mundial, sino que además se quedó con el séptimo puesto en la flamante tabla argentina, evaluada bajo los mismos ocho ejes que se usan a nivel global.
El resto del podio nacional
Encabezan la lista argentina Tres, Blanca Studio y Ciro, los tres de la Ciudad de Buenos Aires, seguidos por la también caafeterías porteñas Vive Café y Cuervo Café. De hecho, entre los primeros doce lugares solo aparece un nombre fuera de la Capital Federal: Calafate Coffee Roasters, de Santa Cruz, en el octavo puesto. Recién en el casillero 13 irrumpe la primera cafetería rosarina, Ruffo, que abre paso al resto de las propuestas de la ciudad distribuidas a lo largo del listado.
El listado completo de las mejores 100 cafeterías argentinas
1- TRES / CABA
2- BLANCA STUDIO / CABA
3- CIRO / CABA
4- VIVE CAFÉ / CABA
5- CUERVO CAFÉ / CABA
6- BLANCA/ CABA
7- NEGRO/ CABA
8- CALAFATE COFFEE ROASTERS/ SANTA CRUZ
9- MEME / CABA
10- RAIZ/ CABA
11. FRUTO / CABA
12. LATTENTE / CABA
13. RUFFO / ROSARIO
14. LAB DE JUJU / ROSARIO
15. PARCE CAFÉ STUDIO / CÓRDOBA
16. STANDALONE COFFEE LAB / CABA
17. RITA / CABA
18. CASA CHACANA / CÓRDOBA
19. RUNGE / ROSARIO
20. FLAT & WHITE / CABA
21. ZULU HAUS / CABA
22. PRIMERO CAFÉ / CABA
23. GOTA / ROSARIO
24. WAT COFFEE / CABA
25. MOTOFECA / CABA
26. OSTIA / CABA
27. VEDRA CAFÉ / CABA
28. SURRY HILLS / CABA
29. CORA CAFÉ / CABA
30. THE COFFEE STORE (MARTÍNEZ) / CABA
31. ONNO / CABA
32. CAFÉ DELIRANTE / RÍO NEGRO
33. LHARMONIE / CABA
34. CAFÉ HERALDO / MAR DEL PLATA
35. MALCRIADA / CABA
36. PUNTO CAFÉ / CABA
37. COFI JAUS / CABA
38. CAFÉ REGISTRADO / CABA
39. MANIFIESTO / CABA
40. LAB TOSTADORES / CABA
41. PATIO (CITY BELL) / CABA
42. SOSA CAFÉ / CABA
43. FOMENTO CAFÉ / CABA
44. GREEN MUG / MAR DEL PLATA
45. HOBBY CAFÉ / CABA
46. CANILLITA / CABA
47. KRAKE / CÓRDOBA
48. SERAFIN / CORRIENTES
49. TRAJE CAFÉ / CABA
50. ARTO / ROSARIO
51. CAFFÉ DEL POPOLO / CÓRDOBA
52. CAFÉ PUZZI / WILDE
53. CAFETINO (GENERAL PICO) / LA PAMPA
54. KAIZEN / JUJUY
55. NININA / CABA
56. COBIN / CABA
57. DOC CAFÉ / CABA
58. THE TINY COFFEE: REFUGIO / NEUQUÉN
59. KUTA / OLIVOS
60. PAISA HIGH MOUNTAIN COFFEE / SANTA CRUZ
61. UNO DOS CAFÉ / CABA
62. SHIOK COFFEE ROASTERS / CÓRDOBA
63. PLANTADO CAFÉ / CABA
64. LETO / SANTA FE
65. CAFÉ BOHEME / CABA
66. LA NIEVE / SANTA CRUZ
67. CHRISTEN COFFEE / SANTA FE
68. BIRKIN / CABA
69. DANIEL BAKERY / CABA
70. SALMA CAFÉ / CABA
71. HACIENDA COFFEE COMPANY / CABA
72. MERCI COFFEE DEALER / CABA
73. BULGARO / CABA
74. MR. COFFEE / CÓRDOBA
75. CAFÉ LSA / SALTA
76. PASSAGE DU CAFE / CÓRDOBA
77. ALMENDRO / RESISTENCIA
78. FRAN COFFEE MAKERS / MENDOZA
79. FEKA / ROSARIO
80. BICHO CAFÉ / CABA
81. BÁLTICA CAFÉ / CABA
82. CIRO CAFÉ (PALERMO) / CABA
83. SINSA CAFÉ / CABA
84. GABS CAFÉ / CABA
85. LON PHILOSOPHY / CABA
86. VOLTRI / CABA
87. COBRE CAFÉ / CABA
88. CAFFETOS / CABA
89. ETHIOPIA CAFÉ / CÓRDOBA
90. ESTACIÓN CAFÉ SALTA / SALTA
91. JUANA HOUSE / SAN JUAN
92. KORTO COFFEE HOUSE / CABA
93. ROCCO CAFE / SANTA CRUZ
94. FICUS / SANTA FE
95. CAFÉ COPADO / MENDOZA
96. GARDEN COFFEE / SANTA FE
97. ASTE CAFÉ CON PASIÓN / CÓRDOBA
98. CASA PINA / CABA
99. FLORIAN / CABA
100. HABITAT / MENDOZA