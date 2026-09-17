Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La ciudad consiguió una fuerte presencia en el primer ranking argentino de The Best Coffee Shops, que evaluó 381 propuestas de todo el país.

La cultura del café de especialidad atraviesa un momento de auge en la Argentina , y esa expansión ya tiene su propio termómetro. The World's 100 Best Coffee Shops, la organización internacional que desde hace dos años elige a las cafeterías más destacadas del mundo, presentó esta semana la primera edición de su ranking de las mejores cafeterías pensado exclusivamente para el país. Entre las cien elegidas, Rosario logró colar seis propuestas, una marca que confirma el crecimiento del circuito cafetero local dentro del mapa nacional.

La primera gran noche de premiación de The Best Coffee Shops Argentina 2026 se realizó este miércoles en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. Fue la puesta de largo de un certamen inédito en el país, que toma como espejo al reconocido ranking internacional The World's 100 Best Coffee Shops y aplica los mismos parámetros de evaluación a la escena local.

El alcance de la convocatoria dejó en claro que el fenómeno del café de especialidad es un fenómeno de toda la Argentina: se presentaron 381 candidatos de todas las provincias, con propuestas tan diversas como barras de especialidad clásicas, espacios ultra-premium y servicios integrados dentro de restaurantes y hoteles.

Para definir el listado, la organización combinó el voto del público con el análisis de un jurado especializado, que miró mucho más allá de lo que hay en la taza. Entre los criterios evaluados estuvieron la calidad del grano, la trazabilidad y los perfiles de tueste desarrollados por tostadores locales, la maestría técnica de los baristas, la consistencia del café, el servicio, la propuesta gastronómica, la atmósfera del local y su compromiso con la sostenibilidad.

En definitiva, el ranking premia a los espacios capaces de combinar técnicas artesanales con equipamiento de vanguardia, y su sola existencia confirma la velocidad con la que evoluciona el sector gastronómico y cafetero en el país.

Cuáles son las cafeterías rosarinas del ranking

Estos son los seis locales de Rosario que entraron al listado de las cien mejores cafeterías de la Argentina, con su posición y su dirección:

13 - Ruffo (Jujuy 2581)

(Jujuy 2581) 14 - Lab de Juju (Santiago 601)

(Santiago 601) 19 - Runge (Italia 543)

(Italia 543) 23 - Gota (Tucumán 1226)

(Tucumán 1226) 50 - Arto (Tucumán 1932)

(Tucumán 1932) 59 - Feka (Av. Carballo 174)

Las cafeterías de ciudad de Santa Fe que aparecen en el ranking

En el listado de las mejores cien cafeterías del país también aparecen cuatro locales de la ciudad de Santa Fe. Estos son:

64 - Leto

67 - Christen Coffee

94 - Ficus

96 - Garden Coffee

La conexión con el ranking mundial

El certamen argentino no surgió de la nada: cuenta con el respaldo directo de The World's 100 Best Coffee Shops, cuya segunda edición global se había presentado el 16 de febrero en el CoffeeFest de Madrid. Aquella vez, el podio quedó en manos de Onyx Coffee Lab (Estados Unidos), Tim Wendelboe (Noruega) y Alquimia Coffee (El Salvador), en una lista donde Latinoamérica se quedó con 32 de los cien lugares.

Sin embargo, esa fuerte presencia regional no se tradujo en más representantes argentinos. En la edición 2025 el país había logrado ubicar a seis locales en la tabla mundial: Barista Coffee House, Ninina, All Saints Café, LAB, Surry Hills y Negro. En 2026, esa cifra se redujo a la mitad: solo Negro Cueva de Café (puesto 94) y Surry Hills (puesto 99) lograron sostener un lugar, aunque ambos descendieron posiciones respecto del año anterior.

Esa relación explica, además, el doble protagonismo de Negro en la gala de Puerto Madero: el local porteño no solo mantuvo su lugar en el ranking mundial, sino que además se quedó con el séptimo puesto en la flamante tabla argentina, evaluada bajo los mismos ocho ejes que se usan a nivel global.

El resto del podio nacional

Encabezan la lista argentina Tres, Blanca Studio y Ciro, los tres de la Ciudad de Buenos Aires, seguidos por la también caafeterías porteñas Vive Café y Cuervo Café. De hecho, entre los primeros doce lugares solo aparece un nombre fuera de la Capital Federal: Calafate Coffee Roasters, de Santa Cruz, en el octavo puesto. Recién en el casillero 13 irrumpe la primera cafetería rosarina, Ruffo, que abre paso al resto de las propuestas de la ciudad distribuidas a lo largo del listado.

El listado completo de las mejores 100 cafeterías argentinas

1- TRES / CABA

2- BLANCA STUDIO / CABA

3- CIRO / CABA

4- VIVE CAFÉ / CABA

5- CUERVO CAFÉ / CABA

6- BLANCA/ CABA

7- NEGRO/ CABA

8- CALAFATE COFFEE ROASTERS/ SANTA CRUZ

9- MEME / CABA

10- RAIZ/ CABA

11. FRUTO / CABA

12. LATTENTE / CABA

13. RUFFO / ROSARIO

14. LAB DE JUJU / ROSARIO

15. PARCE CAFÉ STUDIO / CÓRDOBA

16. STANDALONE COFFEE LAB / CABA

17. RITA / CABA

18. CASA CHACANA / CÓRDOBA

19. RUNGE / ROSARIO

20. FLAT & WHITE / CABA

21. ZULU HAUS / CABA

22. PRIMERO CAFÉ / CABA

23. GOTA / ROSARIO

24. WAT COFFEE / CABA

25. MOTOFECA / CABA

26. OSTIA / CABA

27. VEDRA CAFÉ / CABA

28. SURRY HILLS / CABA

29. CORA CAFÉ / CABA

30. THE COFFEE STORE (MARTÍNEZ) / CABA

31. ONNO / CABA

32. CAFÉ DELIRANTE / RÍO NEGRO

33. LHARMONIE / CABA

34. CAFÉ HERALDO / MAR DEL PLATA

35. MALCRIADA / CABA

36. PUNTO CAFÉ / CABA

37. COFI JAUS / CABA

38. CAFÉ REGISTRADO / CABA

39. MANIFIESTO / CABA

40. LAB TOSTADORES / CABA

41. PATIO (CITY BELL) / CABA

42. SOSA CAFÉ / CABA

43. FOMENTO CAFÉ / CABA

44. GREEN MUG / MAR DEL PLATA

45. HOBBY CAFÉ / CABA

46. CANILLITA / CABA

47. KRAKE / CÓRDOBA

48. SERAFIN / CORRIENTES

49. TRAJE CAFÉ / CABA

50. ARTO / ROSARIO

51. CAFFÉ DEL POPOLO / CÓRDOBA

52. CAFÉ PUZZI / WILDE

53. CAFETINO (GENERAL PICO) / LA PAMPA

54. KAIZEN / JUJUY

55. NININA / CABA

56. COBIN / CABA

57. DOC CAFÉ / CABA

58. THE TINY COFFEE: REFUGIO / NEUQUÉN

59. KUTA / OLIVOS

60. PAISA HIGH MOUNTAIN COFFEE / SANTA CRUZ

61. UNO DOS CAFÉ / CABA

62. SHIOK COFFEE ROASTERS / CÓRDOBA

63. PLANTADO CAFÉ / CABA

64. LETO / SANTA FE

65. CAFÉ BOHEME / CABA

66. LA NIEVE / SANTA CRUZ

67. CHRISTEN COFFEE / SANTA FE

68. BIRKIN / CABA

69. DANIEL BAKERY / CABA

70. SALMA CAFÉ / CABA

71. HACIENDA COFFEE COMPANY / CABA

72. MERCI COFFEE DEALER / CABA

73. BULGARO / CABA

74. MR. COFFEE / CÓRDOBA

75. CAFÉ LSA / SALTA

76. PASSAGE DU CAFE / CÓRDOBA

77. ALMENDRO / RESISTENCIA

78. FRAN COFFEE MAKERS / MENDOZA

79. FEKA / ROSARIO

80. BICHO CAFÉ / CABA

81. BÁLTICA CAFÉ / CABA

82. CIRO CAFÉ (PALERMO) / CABA

83. SINSA CAFÉ / CABA

84. GABS CAFÉ / CABA

85. LON PHILOSOPHY / CABA

86. VOLTRI / CABA

87. COBRE CAFÉ / CABA

88. CAFFETOS / CABA

89. ETHIOPIA CAFÉ / CÓRDOBA

90. ESTACIÓN CAFÉ SALTA / SALTA

91. JUANA HOUSE / SAN JUAN

92. KORTO COFFEE HOUSE / CABA

93. ROCCO CAFE / SANTA CRUZ

94. FICUS / SANTA FE

95. CAFÉ COPADO / MENDOZA

96. GARDEN COFFEE / SANTA FE

97. ASTE CAFÉ CON PASIÓN / CÓRDOBA

98. CASA PINA / CABA

99. FLORIAN / CABA

100. HABITAT / MENDOZA