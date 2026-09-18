Cierra una fábrica de Pueblo Esther y proveedora de General Motors: 70 trabajadores despedidos

La firma Adient había adelantado la decisión en mayo y la próxima semana será la última en la que tenga actividad en Argentina. Pasará a importar desde Brasil

Las butacas de la Chevrolet Tracker de General Motors se hacían en la planta de Adient de Pueblo Esther

Adient Automotive Argentina SRL decidió cerrar su planta en Pueblo Esther y comenzará a operar como importadora de las butacas que le vende a General Motors. Este cambio en su matriz derivó en el despido de los 70 empleados que trabajan en la planta ubicada a 25 kilómetros de Rosario.

La firma había hecho el anuncio en mayo de este año, pero este mes le comunicó a sus trabajadores que iban a cerrar la planta industrial que tienen ubicada en la ruta provincial 16, a metros del arroyo Frías, en jurisdicción de Pueblo Esther. Sólo en Santa Fe, la empresa tenía a unos 70 empleados que se encargaban de producir los asientos del modelo Chevrolet Tracker que General Motors ensambla en su planta de Alvear.

Tras el cese de los trabajadores, la firma volcará su actividad a importar desde brasil el insumo que General Motors necesita , donde mantiene sus industrias funcionando. La empresa tiene más de 60 mil empleados a nivel mundial y unas 200 plantas de fabricación en 29 países.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) planteó a La Capital que no esperaban el cierre, pero la empresa venía sufriendo recortes y achiques desde 2019. En su auge, la planta de Pueblo Esther llegó a tener 230 operarios y asistió con sus productos al modelo HRV de Honda, que era fabricado en Campana, en la provincia de Buenos Aires.

Los motivos del cierre

Nacida en 2016 luego de una división independiente de la firma Johnson Controls, la empresa estadounidense equipa a unos 25 millones de automóviles por año. En la planta de Pueblo Esther se confeccionaban las butacas que Chevrolet ofrece en su SUV, que ahora llegarán desde Brasil.

La decisión de la empresa se debe a que en los balances financieros le rinde más traer la autoparte desde el país vecino a que producirla a menos de 3 kilómetros de la planta de la automotriz en Alvear.

La retracción del mercado interno y un tipo de cambio propenso para la importación se suman a la facilidad de ingresar productos desde el exterior y fueron las bases que la compañía tomó para el cierre de la industria en Argentina.

A contramano de General Motors

A principios de agosto, General Motors anunció que ponía fin a una etapa de suspensiones y la planta de Alvear volvía a producir durante todo el mes. Después de un año marcado por suspensiones y una actividad reducida a tres semanas por mes, la planta volvió a operar de manera continua desde el 19 de agosto. A casi un mes de esa decisión, Adient decidió ponerle fin a la relación comercial entre plantas locales.

Esta decisión tomada en General Motors modifica el esquema aplicado desde mediados de 2025, que contemplaba una semana mensual sin actividad y el pago del 75% del salario bruto a los trabajadores durante esos períodos.

En enero pasado, la empresa había confirmado que esa modalidad continuaría durante 2026, en medio de la debilidad de la demanda y la necesidad de administrar los volúmenes de fabricación. El mes pasado volvió a modificar el esquema para disponer, otra vez, de un trabajo continuado durante todo el mes.

El nuevo esquema fue acordado entre General Motors y Smata. La planta trabaja durante todo el mes con un único turno de seis horas diarias, frente a las nueve horas que tenía hasta el momento. Aunque la jornada efectiva es de seis horas, los trabajadores cobran el equivalente a siete. De esta manera, conservan un nivel de ingresos similar al que tenían con el sistema anterior, cuando trabajaban jornadas más extensas durante tres semanas y sufrían una reducción salarial durante la semana de suspensión.

La modificación también implica que dejó de haber empleados suspendidos, como ocurrió de manera periódica durante los últimos doce meses.

En términos productivos, la empresa prevé mantener el volumen proyectado para 2026. La menor cantidad de horas diarias se compensará con la continuidad de la actividad durante las cuatro semanas del mes, en lugar de las tres actuales.