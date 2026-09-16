Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

El cuerpo técnico rojinegro decidió empezar a darle minutos de fútbol al defensor en la división reserva

Montero se lesionó en diciembre del año pasado y de a poco vuelve al ruedo.

La situación de Alejo Montero provoca una gran alegría dentro del universo Newell's . Es que el marcador de punta derecho viene en plena evolución, y el entrenador rojinegro determinó que empiece a tener rodaje en la categoría reserva, que recibirá este jueves, a las 15, a San Martín de San Juan, por la fecha 9º el torneo Proyección.

Vale recordar que, el lateral derecho viene de una grave lesión que padeció en la primera división en diciembre del año anterior.

En ese momento, Montero sufrió un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento, y luego de la correspondiente evaluación clínica por parte de los profesionales rojinegros y estudios complementarios realizados, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior.

El futbolista fue sometido a tratamiento quirúrgico y llevó un extenso período de rehabilitación. La evolución fue controlada de manera periódica y ahora el club informó que está a disposición para la reserva.

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Los pibes y un tránsito irregular

En este semestre, el tránsito del equipo leproso en esta categoría es bastante irregular, y se ubica 15º en el grupo B, con 6 puntos en 8 partidos. Mientras que el elenco verdinegro, marcha 12º, con 10 unidades en 8 cotejos.

Para esta ocasión, el entrenador Lucas Bernardi convocó a los arqueros Sciarini y Zorzoli. Los defensores Rosso, Galli, Boretto, Mignacco, Barrio, Montero, Melgarejo, y Calderone. Los volantes Gómez, Sarrachini, Mereles, Basualdo, Acuña y Villalba. Y los delanteros Benedetto, Sosa, Montero, Castelli, Grondona, Amadío, y Pavicich.

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