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Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

El equipo dirigido por Diego Placente cayó ante Paraguay, pero unas 15 mil personas alentaron a la selección sub-19 en Rosario

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

17 de septiembre 2026 · 16:03hs
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Unas 15 mil personas se acercaron al Coloso para ver a Argentina en los Juegos Suramericanos.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Unas 15 mil personas se acercaron al Coloso para ver a Argentina en los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 revolucionaron a Rosario durante esta semana y se adueñaron de varios espacios importantes de la ciudad, y el Coloso Marcelo Bielsa fue uno de ellos. Este jueves por la mañana, unas 15 mil personas se acercaron al estadio de Newell's para alentar a Argentina en su debut ante Paraguay en fútbol.

El rojo y el negro se entrelazaron con las camisetas celestes y blancas que desde temprano se hicieron sentir en el parque Independencia para seguir a la selección argentina sub 19, más allá de la derrota 2 a 1 ante el conjunto guaraní que lo complica en el grupo B.

Distintos grupos de niños, estudiantes y familias se acercaron al Coloso desde las 9 de la mañana, con una convocatoria imponente que obligó a abrir las puertas de la popular Diego Armando Maradona.

Sobre los 40 minutos del primer tiempo, el estadio estalló en un grito del gol tras el fuerte remate del rosarino Franco Domínguez, delantero de Estudiantes que además es hermano por parte de madre de Gastón Ávila, defensor de Central. Con la euforia del tanto albiceleste, la hinchada argentina celebró al ritmo de “El que no salta es un inglés”.

La platea Maxi Rodríguez repleta este jueves en el partido entre Argentina y Paraguay.

La platea Maxi Rodríguez repleta este jueves en el partido entre Argentina y Paraguay.

Un ídolo leproso apoyando a la Argentina

Al llegar el pitazo del entretiempo, niños, adultos y periodistas se agruparon contra los palcos de la platea Maxi Rodríguez, donde se encontraba nada más ni nada menos que el mismísimo exjugador e ídolo de Newell's.

La Fiera se sacó fotos y atendió a la prensa, mientras esperaba por el segundo tiempo desde el palco que compartió con Matías Messi, hermano de Lionel, y otras figuras como el presidente leproso Ignacio Boero y el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, que fue acompañado por Guillermo Burdisso, exjugador canalla y analista de video del conjunto guaraní.

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“Siempre que juega Newell's o la selección te dan ganas de volver a sentir lo que sentía ahí adentro, pero hoy estoy apoyando desde otro lado”, le confió Maxi a La Capital, y se refirió a la ilusión de recibir a la mayor en el Coloso. “Es lindo ver a la selección acá, disfrutarla siempre así sean juveniles o de la mayor en algún momento”, afirmó.

Maxi Rodríguez estuvo presente en el Coloso.

Maxi Rodríguez estuvo presente en el Coloso.

Se cayó en el segundo tiempo

A pesar de llegar al segundo tiempo con la ventaja, el equipo de Diego Placente sufrió los contragolpes de Paraguay, que supo lastimar con rápidas transiciones tras recuperaciones en la mitad de la cancha. Sobre los 58 minutos de partido, los guaraníes tomaron mal parada a la defensa argentina. Eduardo Delmás la llevó en velocidad y pinchó la pelota a la espalda del lateral izquierdo para habilitar a Junior Gamarra, que sacó un fuerte remate que se metió en el ángulo para poner la igualdad.

Siete minutos más tarde, a los 65, Paraguay dio vuelta el partido de la mano de Pedro Zarza, quien recibió contra la banda derecha, encaró hacia dentro y remató contra el palo más lejano para firmar un golazo que decretó la victoria de la Albirroja.

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De esta manera, Argentina deberá reponerse rápidamente para continuar en carrera. Este sábado desde las 15 enfrentará a Uruguay en el Coloso y el próximo lunes repetirá ante Venezuela a la misma hora, para definir quiénes serán los dos clasificados a las semifinales.

Si bien la derrota dolió y se escucharon algunos silbidos tras el pitazo final, miles de niños se mostraron alegres por seguir al seleccionado juvenil en Rosario y se pudieron ver a importantes grupos de alumnos de diferentes escuelas que pasaron por las tribunas en distintos momentos del encuentro.

La tribuna Diego Armando Maradona también recibió a los hinchas albicelestes.

La tribuna Diego Armando Maradona también recibió a los hinchas albicelestes.

El presidente de Newell's desde el palco

Por otro lado, Ignacio Boero estuvo presente junto a Juan Manuel Medina, vicepresidente de Newell's, para apoyar a la selección y valoró la llegada de los Juegos Suramericanos al Marcelo Bielsa. “Es un orgullo recibir estos partidos como la institución formadora de jugadores que somos, y los importantes jugadores que pasaron por la selección que salieron de acá. Para la institución es un orgullo”, destacó en diálogo con La Capital.

Cabe destacar que los dirigentes leprosos compartieron el palco presidencial junto a Maxi Rodríguez y Matías Messi, presidente de Leones FC, que también estuvo acompañado por su hijo Tomás, sobrino de Lionel.

El mandatario rojinegro reconoció que mantiene el “sueño de recibir a la mayor algún día en el Coloso” y que “siempre se trabaja en eso”, pero aseguró que es un trabajo “paso a paso” que llevará tiempo. A su vez, valoró que trabajaron “junto con la provincia para remodelar el estadio cubierto, para hacer algunas mejoras en el Coloso y para hacer un microestadio nuevo”.

Por último, Boero valoró el presente del equipo de Frank Kudelka, que pelea por la clasificación a octavos de final del torneo Clausura 2026. “Trabajamos en eso. Tenemos un equipo muy sólido, muy buen técnico y estamos todos alineados para tratar de meternos en los playoff”, concluyó en conversación con este medio.

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