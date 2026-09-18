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Tragedia en la pileta del Jockey: duro cuestionamiento de la querella a los fundamentos de la Fiscalía, que dejó a directivos del club fuera de la causa

Los fiscales cerraron la investigación penal por la muerte de Facundo Gorga. La defensa de la familia mostró fuertes desacuerdos con la resolución

18 de septiembre 2026 · 06:30hs
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Los padres de Facundo Gorga exigiendo justicia en la puerta del Jockey Club. 

Héctor Rio / La Capital

Los padres de Facundo Gorga exigiendo justicia en la puerta del Jockey Club. 

Los fiscales Mariana Prunotto, Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery cerraron la investigación penal preparatoria de la causa por la muerte de Facundo Gorga, el nene que se ahogó al quedar atrapado en un ducto de la pileta dulce del Jockey Club en enero de 2024. Los abogados de la familia desestimaron la resolución y presentaron un documento señalando las razones de su disconformidad.

A través de sus abogados, Víctor Corvalán y Evelyn Quain, la querella presentó ante el Fiscal Regional, Matías Merlo, un documento de 20 páginas que demuele los fundamentos de la resolución N° 275/2026. En el texto, al que tuvo acceso La Capital, los representantes legales acusan al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de redactar un fallo plagado de distorsiones espaciales, omisiones de reglamentos internos y argumentos que parecen haber sido "ensayados para la defensa" de los altos directivos.

Quiénes quedaron imputados y qué pide la querella

Según los defensores de la familia de Facundo, con la resolución N 275/2026 los fiscales desestimaron el pedido de la querella de imputar al presidente del club, Charles Roberts, y al presidente de la Comisión del Country del Jockey Club de Rosario, Jorge Sánchez Almeyra.

Otro de los apuntados es el gerente general Luis Luzzini. El reglamento del Country, en su artículo 8, le otorga al gerente la supervisión directa sobre las piletas y los bañeros. Pese a esto, la resolución fiscal lo dejó en un "limbo jurídico", sin siquiera justificar por qué no se lo imputó.

De este modo, solamente quedaron imputados la guardavidas, el encargado de mantenimiento, el responsable de operaciones y los dos intendentes del club.

>>Leer más: A dos años de la tragedia en el Jockey Club: "El cambio de fiscales da expectativa"

Un error espacial "inconcebible"

Uno de los puntos más insólitos expuestos por la querella es el argumento que utilizaron los fiscales para considerar que el desenlace fatal era "imprevisible" para las autoridades. Según la resolución, un grave antecedente ocurrido en 2019 —cuando un socio adulto fue atrapado por el brazo en la pileta— sucedió en un ducto de la pared sur, mientras que la tragedia de Facundo ocurrió en la pared norte.

Sin embargo, los abogados desestimaron este planteo con planimetría y peritajes de Bomberos Zapadores y concluyeron que el ducto sur no existe. La pileta dulce tiene un único ducto de filtrado en el lateral norte desde el año 2003. Los incidentes previos ocurrieron exactamente en el mismo agujero. Para la querella, resulta inconcebible que, tras leer más de 200 páginas de legajo, los fiscales inventen una ubicación falsa para justificar la supuesta ignorancia de los directivos.

Otro incidente registrado se dio en enero de 2021, cuando el mismo ducto trágico succionó el toallón de un menor de edad. Según escribieron los defensores de la familia, el club, en lugar de clausurar la pileta o reparar el filtro, decidió tomarlo como "una inconducta" y sancionó al niño. Para la querella, esto confirma la negligencia institucional: sabían que el ducto tragaba objetos y prefirieron castigar al usuario antes que arreglar la falla mortal.

La "reja fantasma"

La fiscalía admitió que Charles Roberts supo del atrapamiento del socio adulto en 2019, ya que un allegado a la víctima se lo advirtió personalmente. No obstante, lo salvaron aplicando el "Principio de Confianza": argumentaron que el presidente creyó que el problema estaba solucionado porque el socio afectado dijo haber visto "una reja" instalada días después.

La querella fue tajante al denunciar que esa reja nunca existió. Según consta en la causa, los peritos no hallaron perforaciones ni anclajes en la pared. Además, para colocar una reja en plena temporada, debió vaciarse la pileta, algo de lo que no hay un solo registro.

El rol de la directiva y una Copa Davis a metros del dolor

El escrito también expone cómo el MPA descartó testimonios de peso, como el del excamarista penal y autor del Estatuto del Jockey Club, Otto Crippa García. El jurista declaró que la Mesa Directiva tiene funciones ejecutivas y de control diario, desmintiendo la excusa fiscal de que los presidentes solo cumplen roles "abstractos". Crippa García, de hecho, renunció a su cargo como vocal al no obtener respuestas sobre las condiciones en las que se habilitó la pileta.

La actitud de la cúpula tras la tragedia tampoco pasó desapercibida. La querella enumera evidencias del encubrimiento institucional: se negaron a iniciar un sumario interno, mantuvieron a todos los empleados imputados en sus puestos e hicieron funcionar la pileta con un solo guardavidas cuando la normativa municipal exigía dos. A esto se suma un motor de 20 HP operando bajo llave sin botón de corte de emergencia.

Pero acaso el hecho más simbólico de lo que la querella llama "minimización de la tragedia", fue la decisión de mantener la sede para un torneo internacional de tenis, la Copa Davis, a escasos metros de la pileta fatal y a solo un mes del hecho, sin brindar un solo recordatorio por Facundo.

Tras la presentación del documento, los abogados y la familia de Facundo aguardan que el Fiscal Regional revierta la resolución.

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