Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Una nueva medida de fuerza se definió este jueves a nivel nacional. Las universidades públicas no abrirán sus puertas el 18 y 22 de septiembre

Durante todo el año, los profesores de la UNR realizaron clases públicas y movilizaciones para reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció este jueves una nueva medida de fuerza que contempla dos días de paro. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) se sumó al paro, por lo que este viernes 17 y el próximo martes 22 no se dictarán clases.

"Las paritarias docente y no docente de las universidades nacionales han fracasado una vez más porque el gobierno nacional repitió la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales", escribieron en el comunicado del Frente Sindical.

La nueva medida de fuerza se suma a la convocatoria a la quinta marcha universitaria federal para el 15 de octubre y a 23 días de protestas en todo el país

Asimismo, sostuvieron que el 3% que el gobierno impone "está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la ley de financiamiento universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del orden de los cuatro salarios".

"La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas -docencia, investigación y extensión- y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha. Las Malvinas son argentinas y las Universidades Públicas, también", concluyeron.

UTN Rosario también adhiere al paro

"Sin avance alguno, el gobierno ofreció lo mismo que en la reunión del 1 de septiembre, un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones de docentes y no docentes", escribieron en el comunicado anunciando su adhesión al paro.

Dicho rechazo derivó en el paro de 48 horas que se llevará a cabo este 18 y 22 de septiembre y que luego tendrá la continuidad con la organización de la quinta marcha universitaria.

"Es una burla el ofrecimiento, ya que se nos está debiendo más de un 31,5%, estamos decepcionados y traicionados. Realmente se dilató esta paritaria, se siguieron alargando los tiempos y no cumplen con la cautelar, con la ley y los gastos de funcionamiento universitario", destacó enfáticamente Daniela Diaz, presidente del gremio de docentes de la UTN Rosario, FAGDUT.